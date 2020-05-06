Война и вуз.

Как в Томском политехе хранят память о героях Великой Отечественной

6 мая 2020 / Партнерский материал / Фото: Алина Малютена

Как рассказать о событиях почти 80-летней давности и сохранить память о людях, творивших историю? Как собрать материалы и сделать эту часть исторического наследия доступной для многих?

Накануне 75-летия Победы в нашем обзоре рассказываем о том, как в Томском политехническом университете работают с темой памяти, военно-патриотической истории вуза и ее сохранении.

Уникальный архив онлайн: фото, истории, документы

На фронты Великой Отечественной ушли более 700 томских политехников. Двести пять не вернулись. Но каждого из этих погибших, студента или сотрудника, здесь помнят до сих пор. И рассказывают их истории каждому следующему поколению студентов. Теперь в онлайн-формате: к 75-летию Отдел интернет-коммуникаций ТПУ создал сайт 75.tpu.ru, посвященный жизни вуза в военный период.

Источниковую базу проекта составили материалы Музея истории ТПУ и архив университетской газеты «За кадры», накопившей за долгие годы выходов немало тематических публикаций. Работа над сайтом была начата в феврале этого года, а к апрелю он уже запустился.

Андрей Яковлев Первый проректор НИ ТПУ Сайт, созданный к 75-летию Победы, ориентирован в первую очередь на молодежь. Каждый год к нам приходят новые абитуриенты, и мы считаем очень важным показать им, насколько богатая история их университета. И особенно — насколько сложным и важным в его жизни был период Великой Отечественной войны. Поэтому был создан раздел «Воины-студенты ТПУ» — нам очень хотелось, чтобы, заглянув в него, нынешние студенты поняли и почувствовали, насколько самостоятельными и ответственными были их ровесники 75-80 лет назад. Что эти молодые люди, которым было по 19-20 лет, записывались добровольцами, воевали, погибали, выживали и всеми силами помогали фронту.

Война изменила жизнь Томского политеха (в те годы — ТИИ, Томского индустриального института), но ни образовательная, ни научная деятельность здесь не остановились. Как приходилось сокращать сроки обучения, отдавать учебные корпуса под госпитали и спецпроизводства; как студенты и сотрудники, несмотря на нужду и голод, работали на стройках города и в колхозах; какие разработки ученых помогали приближать Победу — обо всем этом можно прочитать на сайте.

Здесь же можно увидеть уникальные фотографии из архива университетского музея, иллюстрирующие повседневную жизнь ТИИ в военных условиях.

1 — В Лаборатории техники высоких напряжений. 2 — Учебный корпус ТИИ на Усова, 9, где разместился военный госпиталь. 3 — Коллектив ТИИ, 1942 год. 4 — Студенты группы 539-II в лаборатории, военное время. 5 — Строительство ГРЭС-2. 6 — Военные в госпиталях. 7 — В общежитии на пр-те Кирова, 13. Фото: Иван Иванов

В первый год войны из Томского индустриального института на фронт ушли 350 студентов. Сведения сохранились не обо всех — под одними именами на сайте можно прочитать подробную биографическую справку с указанием заслуженных наград, под другими — лишь пару строк.

Впрочем, поиски информации о политехниках-участниках войны не прекращаются и совсем недавно были установлены имена еще двух студентов ТИИ, погибших на фронте. Это Яков Кисельман и Александр Телепнев. Прежде о них не было известно ничего, а их принадлежность к вузу удалось установить благодаря сведениям из базы данных портала Министерства обороны РФ «Память народа» и газетных публикаций:

Яков Кисельман (слева) и Александр Телепнев (справа) Фото: НИ ТПУ

В разделе «Политехники-генералы, герои войны» собрана информация о студентах, либо выпускниках вуза, для которых война стала поворотным моментом в их судьбе — после ее окончания они предпочли продолжить военную карьеру и добились немалых успехов.

Открывает этот раздел история Федора Михайловича Зинченко — Героя Советского Союза, полковника, первого коменданта Рейхстага. На момент начала войны Зинченко учился рабочем факультете Томского индустриального института, но был отозван в военное училище. С 1938 года он — военный комиссар батальона Ленинградского училища связи. В марте 1942 года добровольно ушел на фронт, воевал на Северо-Западном, I, II Прибалтийском, I Белорусском фронтах. Участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, Германии. Весной весной 1944 года был назначен командиром 756-го стрелкового полка. 30 апреля 1945 года бойцы полка, действуя совместно с подразделениями 380-го стрелкового полка, ворвались в Рейхстаг и закрепились на первом этаже.

Федор Зинченко Фото: 75.tpu.ru

Памятник Зинченко сегодня можно увидеть сегодня в сквере неподалеку от вокзала Томск-I: его установили к 70-летнему юбилею Победы.

Памятник Федору Зинченко в Томске Фото: Мария Аникина

На сайте можно прочитать и о других героях — это генерал-лейтенант инженер Иван Загривко, военный инженер Николай Байкузов, генерал-лейтенант Василий Радчук и другие. В отдельном разделе также собрана информация о наградах Великой Отечественной войны.

Здесь же — видеопроект «Живые голоса», в рамках которого студенты ТПУ читают письма времен войны. Вот письмо красноармейца Фролова своему преподавателю, директору ТИИ профессору Шмаргунову. Благодарность от бойцов, командиров и политработников 150 армейского запасного стрелкового полка коллективу института. Ответ комиссара 427-го особого стрелкового батальона Ходякова на вопрос профессора Дмитрия Стрельникова: трагичное подтверждение, что его сын погиб. Всего в видеоварианте записаны восемь уникальных писем с фронта из университетского архива.

На днях на сайте был запущен совместный флшемоб ТПУ и движения «Бессмертный полк», получивший название #ДНКПобеды. Стать его участником может любой желающий. Достаточно просто загрузить свое фото на сайт с помощью специального сервиса, изображение будет обработано и в результате получится портрет, составленный из фотографий участников войны, в том числе героев-политехников. На каждом полученном портрете будет выгравирована надпись #ДНКПобеды.

Фото #ДНКПобеды Фото: НИ ТПУ

— Идея флешмоба появилась после отмены акции «Бессмертный полк» в этом году. Мы решили найти альтернативный вариант, чтобы любой человек мог выразить свою благодарность участникам Великой Отечественной войны. Каждый из нас живет сегодня благодаря героям, которые сражались и погибли на фронте, — говорит один из авторов и разработчиков проекта, резидент бизнес-инкубатора ТПУ Александр Погожев.

Полученными изображениями организатора флешмоба призывают делиться в социальных сетях, используя хэштеги #ДНКПобеды #бессмертныйполкдома #ТПУ и #РоссияПомнит75.

Политех присоединился к всероссийской онлайн-эстафете «Вечный огонь Победы», организатором которой выступило Министерство науки и высшего образования РФ. В рамках эстафеты все вузы страны в социальных сетях рассказывают о вкладе своего университета, конкретного преподавателя или студента в дело Победы, о героях, чьи имена связаны с вузом, научно-исследовательской работе в годы войны. Участие в проекте принимают студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники ТПУ. Посты, дополненные фото- и видео-материалами, выходят в соцсетях ТПУ. Так, уже были опубликованы рассказы о Константине Радугине, профессоре геолого-разведочного факультета ТТИ, полковнике Зинченко и ролики проекта «Живые голоса».

Музейные коллекции

Макет радиощупа Одинцева и хирургические инструменты Фото: Музей истории НИ ТПУ

Один из разделов постоянной экспозиции Музея истории ТПУ тоже рассказывает о военном прошлом университета. Часть экспонатов перекочевала сюда из личных коллекций или была подарена вузу, часть привезена из Смоленской области, где воевала Томская 166 стрелковая дивизия. Кстати, на Смоленщине более 30 лет назад томские политехники установили мемориал погибшим воинам-сибирякам. В 2015 году комплекс был отреставрирован, томичи постоянно ухаживают за ним.

Мемориал воинам-сибирякам 166-й стрелковой дивизии в Смоленской области Фото: holm.admin-smolensk.ru

В музее хранится обширная коллекция архивных снимков — это и упомянутые выше фотографии, рассказывающие о жизни университета в годы войны, и фотографии политехников-фронтовиков. Много письменных источников — наградные листы, либо их копии, фронтовые письма, книги.

Среди интересных предметов — макет радиощупа, созданного сотрудником СФТИ Борисом Кашкиным и лаборантом Томского индустриального института Павлом Одинцевым. С его помощью можно было обнаружить осколки в теле раненых солдат. Оригинал радиощупа хранится в Томском областном краеведческом музее.

Экспонаты Музея истории ТПУ Фото: Музей истории НИ ТПУ

Другой экспонат — хирургические инструменты из специальной стали, также разработанной Одинцевым. Китель генерала Ивана Чернышева, участника Великой Отечественной войны, учившегося в 30-е годы в одном из институтов Сибирского технологического института (ТПУ). Ордена и медали фронтовиков, солдатские трофеи и предметы снаряжения — все это часть коллекции музея, которая собирается до сих пор.

Виртуальные выставки и редкие книги

Сотрудники отдела редких книг Научно-технической библиотеки политеха уже 10 лет собирают книги, изданные в годы Великой Отечественной войны!

В основном, конечно, учебную и научную литературу — учебники, задачники, словари по дисциплинам, изучаемым в Томском индустриальном институте, — которая издавалась в нашей стране и поступала в библиотеку как обязательный экземпляр. Но есть и издания по социально-гуманитарным наукам, искусству, научпоп и книжки прикладного характера. Сегодня в коллекции уже более 500 экземпляров.

— С 1940 года в Научно-техническую библиотеку ТПУ стали поступать все издания, вышедшие на территории СССР тиражом свыше 500 экземпляров, — говорит Юлия Калинникова, начальник отдела редких книг и книжных памятников НТБ ТПУ. — Книги, изданные в годы войны, так же приходили в библиотеку в качестве научных, учебных пособий для студентов и преподавателей. Мы постоянно работаем с нашим фондом и выявляем эти издания, вводим их в электронный каталог, рассказываем о них. Обязательно соберем их всех, оформим в большую коллекцию, сведения о них будут доступны всем желающим.

Книги из коллекции НТБ ТПУ Фото: НТБ ТПУ

Еженедельно Отдел редких книг готовит виртуальные выставки, посвященные героям-политехникам и жизни вуза в годы войны. Первая выставка была посвящена политехникам-геологам, следующая рассказывала о выдающихся химиках. Информацию по всем выставками можно найти на сайте библиотеки или группе во «ВКонтакте».

Великая Отечественная война стала главной темой «Библионочи», прошедшей в этом году в формате онлайн. А еще к юбилейным датам в ТПУ выпускают собственные сборники о политехниках — участниках Великой Отечественной войны. К 60-летию Победы вышел биографический справочник «Томские политехники — солдаты Великой Отечественной», к 65-летию — «Политехники — от Томска до Берлина».

Издания, посвященные томским политехникам НТБ ТПУ

До перехода вуза на дистанционную работу В НТБ ТПУ успели провести несколько офлайн-выставок — в читальном зале гуманитарной литературы можно было увидеть издания из фондов библиотеки, рассказывающие о тех или иных событиях военного времени. Сейчас «военный» проект библиотеки — «Вахта памяти» — также полностью переключился на онлайн-формат.

Книжные выставки в НТБ ТПУ Фото: vk.com/ntbtpu

Память в городе

Мемориал сотрудникам и студентам вуза возле ТПУ Фото: НИ ТПУ

Уже многие годы в Томском политехе существует неизменная традиция — 9 мая, до начала парада Победы, у главного корпуса ТПУ проходит торжественный митинг.

В 1970 году напротив главного корпуса Томского политехнического института был открыт Мемориал славы воинам-политехникам, не вернувшимся с войны. На стеле высечены все 205 имен погибших. В 2010 году мемориал был реконструирован на средства сотрудников университета. Прежний бетонный монумент был демонтирован, на его место поставили новый — из цельного гранита. А в день празднования 70-летия Победы возле химического корпуса ТПУ состоялось торжественное открытие второй очереди мемориала политехникам — участникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны, также построенной на средства студентов и сотрудников вуза. Мемориал воинам-политехникам, 1970-е годы. Фото: 1604.ru

Студенты и сотрудники, а также ветераны возлагают цветы к Мемориалу сотрудникам и студентам вуза, не вернувшимся с войны, участникам и труженикам тыла, с поздравлением к ветеранам выступает руководство университета.

Митинг в честь 70-летия Победы в ТПУ Фото: НИ ТПУ

Ежегодно политехники приводят в порядок не только свой мемориал, но и места солдатских захоронений, в частности на Южном кладбище. Здесь похоронены около тысячи воинов, умерших в военных госпиталях Томска, находится братская могила курсантов Томского артиллерийского училища, погибших в результате трагедии в 1944 году.

Уборка снега на Южном кладбище силами курсантов Военного учебного центра ТПУ Фото: НИ ТПУ

Студенты и сотрудники ТПУ принимают участие и в городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Так, курсанты Военного учебного центра проходят в составе колонн Парада Победы, несут копию Знамени Победы, портреты маршалов Советского Союза.

А четыре года назад в вузе появилось студенческое патриотическое общественное объединение «Свой подход». Совместно с администрацией Политеха, оно организует мероприятия патриотической направленности для студентов.

Ольга Никифорова руководитель Центра социальной работы НИ ТПУ В В университете много разных студенческих организаций, в целом более 20. В той или иной степени все они организуют мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. Но именно плановую работу вместе с администрацией вуза проводит объединение «Свой подход». Поскольку направление их деятельности особенное, не вся молодежь увлечена подобной тематикой, но в этом объединении ребята необыкновенные. Им тема памяти Великой Отечественной войны очень близка. Они делают очень много — участвуют в традиционном митинге университета на 9 мая, в раздаче Георгиевских лент, общаются с ветеранами, организуют встречи, помогают им по мере возможностей. Организуют самые разные мероприятия.

Одно из таких обязательных ежегодных событий — фестиваль поэзии и музыки «Строки, опалённые войной», ТПУ проводит его совместно с администрацией Кировского района Томска уже более 10 лет. На фестивале ученики школ, техникумов и вузов города готовят и показывают на сцене творческие постановки о военном времени.

Ребята из объединения «Свой подход» проводят фотокросс по памятным местам военной истории Томска, и интеллектуально-историческую игру в в формате брэйн-ринга. А сейчас идет подготовка конкурса-олимпиады в онлайн-формате, которая будет посвящена подвигам советских солдат во время войны.

Деятельность объединения «Свой подход». 1 — Поздравление ветеранов. 2 — Игра «По страницам Великой Отечественной войны». 3 — Фотокросс #ПостраницамВОВ_ТПУ. 4 — Фестиваль поэзии и музыки «Строки, опалённые войной». Фото: vk.com/spoo_svoi_podhod

Часть мероприятий, запланированных на этот год в университете к 75-летию Победы, пока отложены, но в ТПУ обещают, что все состоится — возможно, этой осенью.

Текст: Анна Мацковская

Фото: Мария Аникина, предоставлено НИ ТПУ, НТБ ТПУ, Музеем истории ТПУ, 75.tpu.ru, vk.com/ntbtpu, vk.com/spoo_svoi_podhod, holm.admin-smolensk.ru, 1604.ru

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