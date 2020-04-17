Снова лучшие: работники «Томскнефти» — победители Всероссийского конкурса «Новая идея»

17 апреля 2020 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Работники АО «Томскнефть» ВНК стали победителями VI Всероссийского конкурса «Новая идея», организованного Минэнерго России.

В рамках конкурса традиционно оцениваются научно-технические разработки молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса, и идеи сотрудников «Томскнефти» не остаются незамеченными.

Конкурс «Новая идея» традиционно проводится в трех номинациях — «Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная идея», «Лучший инновационный продукт». Победителей выбирают в каждой из нескольких секций — «Геология и геофизика нефтяных, газовых и угольных месторождений», «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и угольных месторождений», «Логистика, трейдинг, материально-техническое обеспечение», «Возобновляемые источники энергии», «Менеджмент и экономика» и так далее. Защита проектов проходит как в очной форме, так и в онлайн-формате. Отбор ведет экспертная комиссия. Победители получают диплом и памятную статуэтку, а также возможность публикации своей работы в журнале, аккредитованном Высшей аттестационной комиссией.

В этом году финалистом «Новой идеи» стала инженер первой категории Виктория Шереметьева. Ее работа победила в номинации «Лучший инновационный проект» в секции «Информационные технологии и 3D проектирование». Проект Виктории — «Мобильная ГИСП АО „Томскнефть“ ВНК — новое направление развития системы управления производственными процессами».

— Геоинформационные системы предназначены для сбора, хранения и графической визуализации географических данных. В «Томскнефти» есть своя система, она работает в стационарном режиме. Ее функционал приблизительно такой же, как у известных всем Google Карт или 2ГИС, но с учетом того, что там представлена информация именно по объектам «Томскнефти». Цель моего проекта — обеспечить мобильный доступ к системе, сделать так, чтобы она работала на всех месторождениях со всех устройств. И позволяла решать основные задачи, будь то геопозиционирование, определение местоположения или построение маршрута следования, — рассказывает Виктория.

Виктория Шереметьева Фото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

В нефтяной промышленности проблема мобильного доступа как никогда актуальна: такой системой зачастую гораздо удобнее пользоваться на местности, подключившись с мобильного устройства, а не из кабинета, который находится за сотник километров от объекта. Кроме стандартного для геоинформационных систем функционала, мобильный доступ позволит решать и экстренные задачи, которые возникают в ходе выезда на объекты: есть возможность просмотреть всю инфраструктуру Общества, коммуникации, топографическую и аэрофотосъемку и уже на местности принять оперативное решение.

В «Томскнефти» Виктория работает четвертый год, и постоянно принимает участие в конкурсах различного уровня. Сначала — региональные научно-технические конференции, затем — кустовые НТК и, наконец, последний этап — Всероссийский конкурс «Новая идея». Тематика её исследований постоянна — геоинформационные системы, однако проекты каждый раз новые. Последний вобрал в себя опыт предыдущих наработок, подытожил их, творчески развил и направил в прикладное русло. По словам Виктории, тема геоинформационных систем очень точечная, понять всю значимость такой работы могут только узкие специалисты, а на секциях, как правило, рассматриваются общие вопросы и проекты. В этот раз все сложилось.

— Безусловно, работа такого уровня не делается одним человеком, это результат труда целой группы специалистов. Плюс у нас есть подрядчики — проектный институт «ТомскНИПИнефть». Совместно с ними мы и разрабатывали этот проект, — отмечает Виктория.

Также в числе победителей «Новой идеи» от «Томскнефти» — машинист ЗРАП, ЦППД-2 Александр Чернов. Его работа «Закономерности образования зоны гидроэрозионного разрушения внутренней поверхности отводов трубопроводов в процессе эксплуатации» выиграла в номинации «Лучшая инновационная идея» секции «Проблемы безопасности топливно-энергетического комплекса».

Добавим, что всего в рамках VI Всероссийского конкурса «Новая идея», который прошел в декабре 2019 года, приняло участие 313 работ из разных регионов России. Работы были представлены в 16 секциях и трех номинациях. Новшество этого года — отдельная номинация «Тебя узнает ТЭК» для студентов профильных вузов. Кроме того, расширились категории участников — теперь представлять свои идеи и проекты могут специалисты компаний и старше 35 лет.

Торжественное награждение победителей состоится в ближайшем будущем.

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