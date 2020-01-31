Еда. Рецензии.

Бранч в ресторане «Марле Буа»

31 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В начале зимы, когда я заглянула узнать, как живет сейчас один из самых известных томских ресторанов, заметила, что по субботам здесь подают бранчи.

Помня, какими бюджетными и вкусными были прежние завтраки, решила попробовать что еще предлагают в «Марле Буа» сегодня.

Где: пл. Ленина, 11.

Когда: каждую субботу с 12:00 до 17:00.

Интерьер: не поменялся и как раз хорошо подходит для утренних и дневных трапез. Уютно, преобладают светлые тона и нежные принты. Арт-объекты не меняются годами, будь то скульптура-рука или камин в ладонях.

Меню: теперь можно заказать комбо-бранч. Сочетание салат-суп обойдется в 159 рублей. Одно легкое блюдо и горячее будет стоить 239 рублей, а максимально полный комбо вытянет на 299 рублей. Каждый вариант дополняется напитком — морсом либо чаем в подарок.

Выбор минимален, но позволит заказать комбо-бранч и вегетарианцам. Из салатов представлены свекла с сыром рикотта и куриное филе в стиле «Тонато». С супом без вариантов — только грибная похлебка. Из горячего есть паста овощная и куриная грудка с картофелем и шпинатом.

Также в бранче «Марле Буа» несколько разделов. Начать субботний день можно с каши (от 45 рублей). Из любопытного — рисовая каша на кокосовом молоке и сытный вариант в виде гречки с корнеплодами (имеются в виду морковь и свекла), грибами, яйцами пашот и хрустящим беконом.

Дальше большой для бранча раздел «Глазунья» (от 180 рублей). Здесь традиционный английский завтрак и менее знакомый нам сербский (вероятно, привет от шеф-повара с сербскими корнями). Последний — с запеченной сладкой паприкой, брынзой и хрустящим беконом. Готовят также омлеты с индейкой и креветками.

Предложения по блинчикам лаконичны (от 145 рублей). Сладкие — со свежей клубникой и сгущенкой, сытные — с индейкой, сыром и грибами.

Обещают еще и десерт дня (75 рублей), подробности нужно выяснять у официанта.

Из напитков можно заказать фреши (от 90 рублей за стакан, а можно брать литрами, от 360 рублей), классические варианты кофе (от 60 рублей) и бокал домашнего вина (90 рублей).

Еда: меня сразу постигло разочарование: оказалось, что десерта и блинов в этот день нет, а еще в январе в «Марле Буа» не подают вина. Но, к счастью, комбо-меню действовало. Я выбрала салат «Тонато» (мне сказали, это облегченный вариант «Цезаря»), грибную похлебку и куриную грудку с картофелем со шпинатом. Из морсов предпочла клюквенный, а не облепиховый.

Морс принесли очень быстро. Был прохладный и заметно сладкий. Сахар в нем ощущался лучше клюквы.

Затем, тоже стремительно, подали салат. Порция средних размеров, не крошечная. Похоже на «Цезарь», но нет сыра и яиц. Помидоры не черри, порезаны не крупно, сухарики мелкие, не жесткие, с приправами. Филе курицы не сухое, не пресное на вкус. Под пекинской капустой скрывался своеобразный, заметно соленый соус.

Грибную похлебку принесли после салата. Отличное впечатление! Большая порция горячего, с грибным ароматом, согревающего и в меру сытного супа. Грибов много, они сочные, также немало картофеля, лука и моркови. Но главный вкус — грибы.

Последним подали горячее. Красиво — из кубиков картошки, обжаренной со шпинатом, собрана объемная конструкция. Она сопровождает куриную грудку и соус. Порция большая. Шпинат в виде дополнения к обжаренной картошке сразу перестает быть скучным и однообразным и гармонично ее дополняет. Грудка нежная. Соуса много, он пикантный и делает курицу интереснее.

В конце бранча я взяла еще капучино (95 рублей). Уточнили, добавить ли корицу. Нормальный кофе — мягкий, без специфических вкусовых нот. Молочный вкус был главным.

Счет: 394 рубля за полный комбо и капучино.

Итого: бранч «Марле Буа» — это вкусно, быстро и бюджетно. Но обидно, что можно было заказать далеко не все блюда из меню. И суп с грибами, возможно, подойдет не всем, хотелось бы альтернативы. Кстати, само меню, как мне сказали, с момента появления новых бранчей в ресторане еще ни разу не менялось.

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