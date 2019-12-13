Еда. Рецензии.

Ужин в ресторане «Марле Буа»

13 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В прошлом году один из самых известных томских ресторанов «Марле Буа» попал в неприятную скандальную историю. Тогда было непонятно, как заведению удастся из нее выбраться.

О ресторане «Марле Буа» говорили, что там новый шеф-повар, который поменял всю прежнюю команду, другое меню, иные цены. Отправилась проверить лично, что изменилось. Правда, попасть в ресторан удалось не с первого раза — воскресенье, понедельник, вторник у «Марле Буа» теперь банкетные дни.

Где: пл. Ленина, 11.

Интерьер: не изменился. С претензией на роскошь и изящество, в светлых тонах, с обилием картин, скульптурами и более мелкими деталями. Накануне Нового года в ресторане уже появилась небольшая елочка и праздничный декор — Щелкунчик, подарочные коробки, рождественский венок на двери.

Меню: сегодняшние предложения «Марле Буа» лаконично собраны на одном листе.

Холодные и горячие закуски (от 180 рублей) разнообразны. Здесь и мидии, и хумус, и лесные грибы, и тартары. Салаты (от 230 рублей) тоже радуют любопытными сочетаниями. Найдутся и овощи с фалафелем для вегетарианцев, и говядина с ананасом в азиатском стиле, и куриная печень с виноградом и апельсином, и морепродукты. Супы (от 265 рублей) тоже объединяют Европу и Азию — Том Ямы соседствуют с сербским супом из телятины.

Горячее поделено на несколько групп. Ризотто и пасты (от 285 рублей) без особых вариантов — с грибами и индейкой, болоньезе, с морепродуктами. В разделе «Мясо и рыба» (от 280 рублей) выбор больше. Из мяса — курица, индейка, говядина, ягненок, баранина. Из рыбы — не только лосось, но и томский судак. Во многих блюдах прописаны гарниры (в том числе и из тыквы!), но также можно заказать их отдельно (от 110 рублей). Найдется и картофель со шпинатом, и свежемаринованные шампиньоны, а вот рис на гарнир здесь не готовят. В предложениях по грилю отдельно выделены стейки (от 395 рублей за 100 граммов), среди которых каре новозеландской баранины, и тунец, и блюда из кальмаров, цыплят, ягненка.

Десерты (от 240 рублей) в ресторане традиционные — это фондан, тирамису, чизкейк.

Из напитков в меню традиционные варианты кофе (от 95 рублей), чай (от 160 рублей), в том числе и ягодно-фруктовые варианты вроде апельсина с кокосом и облепихи с имбирем. Отдельно собраны смузи (от 150 рублей), где нашлось место и «Комбо-фитнесу», и «Пине коладе». Остальные безалкогольные напитки (соки, воды, морсы) стоят от 60 рублей. Есть несколько вариантов свежевыжатых соков (кроме цитрусовых — морковный и яблочный, все по 160 рублей). Завершает меню предложения по глинтвейну (от 185 рублей) — он есть безалкогольный с яблоком и с апельсином, а также согревающая классика на красном вине.

В субботу с 12 до 17 действует бранч. Предложения в нем аппетитные и привлекательные по ценам: комплекс из салата, супа, горячего и напитка обойдется в 299 рублей, а плотный сербский завтрак — в 310.

Еда: любопытного было много, в итоге я выбрала тыквенный суп с креветками — официантка сказала, ей он очень нравится. Сомневалась между котлетками из индейки от шефа с цукини и филе индейки с цитрусовым соусом, предпочла последнее (также по совету обслуживающей столик девушки). В ресторане я оказалась, когда еще не закончился бранч, именно из его меню я взяла бокал белого домашнего вина, а после еды — десерт дня черничный мусс и капучино.

Бокал белого домашнего вина из бранч меню (90 рублей) — отличное начало для раннего ужина. Совсем не терпкое, не резкое, без странных привкусов, легкое.

Порция крем-супа из тыквы с креветками (290 рублей) большая, креветок в достаточном количестве, они не измельчены в пюре). На вкус сладковатый, сливки не очень ощущаются, больше тыква. В супе оказалось не так уж мало и тыквенных семечек. Креветки жареные, сочные, вкусные. Суп в меру сытный.

Филе индейки с цветной капустой и цитрусовым соусом (375 рублей) смотрелось красиво. Порция средних размеров. Капуста хороша, приготовлена на гриле, слегка хрустящая, не потерявшая свой вкус. Цитрусовый соус не резкий, но пикантный. Филе нежное, но все же суховато, как это часто бывает с индейкой. Зато с соусом получается очень даже гармонично.

Десертом дня оказался черничный мусс (75 рублей). Маленький, легкий, несладкий, совсем не приторный, с заметным вкусом ягод. Хорош!

Капучино (95 рублей в меню бранча) — ординарный. Ничего странного в его вкусе не было, ничего незабываемого тоже.

Счет: 925 рублей.

Итого: поход в «Марле Буа» оставил приятное впечатление. Обслуживали гораздо быстрее, чем в мои прошлые визиты, хотя гостей в зале было немало. Есть неординарные блюда. На вкус хороши, выглядят привлекательно, цены обычные для томских ресторанов, а в бранче очень привлекательны. На бранч уж точно как-нибудь вернусь.

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