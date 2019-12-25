Фотофонд. Томская «Конфетка» и ее прародители

25 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Пряничный цех фабрики "Профинтерн". Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Убрать производство «Томской птички» из региона или оставить? В 2019 году этот вопрос решали далеко не впервые.

Сегодня рассказываем историю фабрики «Красная звезда» (и любимого суфле) в фотографиях из краеведческого музея и частного архива. В написании истории нам помогла старший научный сотрудник ТОКМ Зоя Игнатенко.

«Бронислав»

Кондитерский магазин. Внутренний вид. До 1917 г. Фото из фондов ТОКМ

Фабрика «Красная звезда» ведет свое начало от небольшой кустарной кондитерской, основанной выходцем из Польши Брониславом Вильгельмовичем Бороздичем. В Томске он приписался к купечеству и открыл кондитерскую мастерскую на улице Магистратской, 4. Свидетельство на право заниматься кондитерской промышленностью было получено 9 августа 1899 года, а в 1905 году на предприятии были установлены паровой котёл и паровая машина.

В 1911 году на Первой Западно-Сибирской выставке в Омске кондитерские изделия томской мастерской были отмечены Большой золотой медалью.

В 1915 году предприятие Бороздича получило статус фабрики, которая вместе с торговыми заведениями составила торговый дом «Бронислав и Ко». Кроме паровых машин, на фабрике были машины для вымешивания шоколадной массы, паровой стол с подогревом для шоколада и другое довольно совершенное для того времени оборудование. На фабрике работало до 70 рабочих.

В годы Первой мировой войны предприятие стало испытывать большие трудности: из-за недостатка сырья, падения спроса, отсутствия запчастей к импортному оборудованию. В 1916 году Бороздич стал готовить документы для продажи своего предприятия, однако неизвестно, состоялась ли она.

«Профинтерн» и артель беспризорников

«Профинтерн». Конфетный цех. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Во времена революции и гражданской войны было не до конфет. Но в 1920-е годы спрос на кондитерские изделия снова появился. Реквизированный производственный комплекс фабрики Бороздича передали в аренду другому «хозяйствующему субъекту»; в традициях времени, это была производственная артель глухонемых и слабослышащих рабочих, которую назвали «Профинтерн» (Красный интернационал профсоюзов). На предприятие перешли некоторые работники со старой, «бороздичевской» фабрики, так что новому коллективу было от кого набираться опыта. В 1926–1928 гг. в артели трудились уже более 50 человек.

«Профинтерн». Выработка ириса. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

В «Профинтерне» было несколько цехов: конфетный, карамельный, шоколадный, пряничный, сухарный, пирожный и вертельный, которые выпускали около 130 наименований изделий. Для производства шоколада имелся единственный на тот момент в Сибири меланжер — специальная машина с обогревателем и вращающимися валами и подом. Руководил производством шоколада мастер-шоколадник Лихачёв, работавший ранее у Бороздича, поэтому «Профинтерн» смог наладить выпуск шоколада, не уступавшего по качеству лучшим дореволюционным сортам.

Фабрика «Профинтерн». Цех пирожных и тортов. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Тогда же, во второй половине 1920-х годов, на Степановке заработала ещё одна кустарная кондитерская мастерская. Ее создателя называют «томским Макаренко»: он использовал методы трудового коллективного воспитания знаменитого педагога, чтобы создать «малое предприятие», работать на котором должны были подростки-беспризорники. В 1928 году эта мастерская также «доросла» до фабричного статуса, под официальным названием государственной кондитерской фабрики «Красная звезда».

Между двумя кондитерскими производствами, конечно, наблюдалась некоторая конкуренция. «Красная звезда» как государственное предприятие имела меньше проблем с поставками сырья, а на «Профинтерне» было лучшее оборудование. «Профинтерн» из-за недостачи сырья иногда мог загрузить работой не более 30% имевшегося оборудования, а на «Красной звезде» не на чем было работать. Предлагались разные варианты — от передачи некоторых механизмов до полного слияния фабрик, но до начала Великой Отечественной войны это сделать не решились и не успели.

«Профинтерн». Выпечка саек. 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Столовая фабрики «Профинтерн». 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

С началом войны обе фабрики стали работать над оборонными заказами. «Профинтерн» специализировался на выпуске шоколада разных марок («Куверюр», «Пралине» и др.), а «Красная звезда» выпускала пищевые концентраты, сушёные дикоросы, пельмени, сократив ассортимент кондитерских изделий.

В послевоенные годы объем и номенклатура кондитерских изделий постепенно восстанавливались. Во второй половине 1950-х гг. произошло обновление технологического оборудования, началась реконструкция. Фабрика «Профинтерн» стала производить мучные кондитерские (печенье, вафли, пряники) и макаронные изделия.

В 1950-е годы в производстве появились такие известные сорта конфет, как «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Руслан и Людмила», «Медный всадник», «Ну-ка отними» «Кара-кум», «Озеро Рица», «Ласточка», «'Счастливое детство». Некоторые из этих сортов известны до сих пор.

«Красная звезда»

Фабрика «Красная звезда». 1960–1970-е гг. Фото из фондов ТОКМ

В 1962 году идея о слиянии двух кондитерских предприятий была реализована: их объединили под общим названием «Красная звезда». Была проведена серьёзная механизация и автоматизация предприятия, значительно сократилась доля ручного труда. Например, появились новые установки для съема глазированных конфет и пять автоматов для их завёртки, пятиволновая мельница для растирания шоколадной массы. За один час работы мельницы можно было приготовить до 350 кг продукта.

В начале 70-х годов фабрика занимала два участка: один по Сибирской, 10, второй по Трифонова, 24. На основной территории (по Сибирской) размещались основные и вспомогательные цеха. На ул. Трифонова было макаронно-пряничное производство и производство ириса. В 1973 г. фабрика прекратила выпуск макарон и полностью переключилась на производство кондитерских изделий, ассортимент которых составил более 200 наименований.

Знаменитые томские конфеты «Птичье молоко» стали выпускаться на фабрике в 1966 году. «Птичье молоко» изготавливали многие кондитерские предприятия, рецептура не являлась секретной и не была закреплена за каким-то одним заводом. Но на закрытых дегустациях конфеты фабрики «Красная Звезда» почти неизменно побеждали.

Раньше шоколад приходил на «Красную звезду» огромными кусками, его приходилось рубить топором Фото из частной коллекции

Одно из совещаний, на котором решается быть ли томской «птичке» Фото из частной коллекции

Мастера на производстве Фото из частной коллекции

1990-е годы стали для коллектива предприятия тяжёлым испытанием. Распадались связи с поставщиками сырья, скачки цен и резкое обеднение населения вело к падению спроса, на рынок хлынули импортные кондитерские товары, создав существенную конкуренцию. Символом этих непростых лет стали появившиеся на томских прилавках конфеты-батончики, которые заворачивали не в цветной фантик, а в самую простую неокрашенную бумагу, из-за чего продукция имела сиротский вид и получила у томичей прозвище «конфет в подштанниках».

В 1997 году фабрика была акционирована, у неё в постсоветские годы сменилось несколько собственников. В 2012 году «Красная звезда» вошла в состав холдинга «КДВ-Групп».

С.н.с. Томского областного краеведческого музея

Игнатенко З.А.

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Тэги/темы: