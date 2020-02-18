Нефтехим. Как работает «Формула хороших дел»

18 февраля 2020 / Партнерский материал / Фото: Алина Малютена

совместный проект компании Сибур и Томского обзора Всё о Томскнефтехиме Как устроено крупнейшее нефтехимическое предприятие Сибири

Где найти ресурсы для запуска позитивных изменений в своем городе или регионе? Кто может помочь местным сообществам и будет заинтересован в их развитии?

Традиционно поддержку ждут от крупных компаний, работающих на территории. Но модель взаимодействия с ними в последние годы существенно меняется. Теперь большая часть поддерживающих мероприятий — не раздача денег на моментальные нужды «социалки». Главным образом, это запуск долговременных позитивных изменений через проекты в разных сферах: от экологии до культуры.

Такова программа социальных инвестиций «Формула хороших дел», которая уже в течение четырех лет реализуется в Томске компанией СИБУР. Рассказываем о том, как работает ФХД, кто уже успел получить гранты от нефтехимической компании и как реализовать с ее помощью свой проект.

Как устроена «Формула хороших дел»

Под эгидой «Формулы хороших дел» компания собрала и структурировала все социально значимые проекты, реализуемые на территориях, где ведут деятельность предприятия СИБУРа Фото: пресс-служба СИБУРа

Деятельность компании в социальной сфере последовательно эволюционировала. На старте, когда структурированной программы с единой логикой и целями еще не существовало, благотворительными проектами называли все социально значимые инициативы. Когда количество таких проектов значительно выросло, стало очевидно — эта деятельность хоть и имела «доброе начало», но не стимулировала местные сообщества к активному участию в развитии своих городов.

Очередным этапом развития системы поддержки благотворительных и спонсорских программ для СИБУРа стало создание программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Ключевой принцип обновленной концепции — поощрение тех представителей местных сообществ, кто готов делать социально важные проекты самостоятельно.

Чтобы добиваться системных изменений, устранять причины, а не следствия, и в итоге повышать качество жизни людей, компания сфокусировалась на ключевых направлениях. Во-первых, где у СИБУРа есть достаточный опыт и экспертиза, компетенции для решения поставленных задач и четкое представление ожидаемых результатов. А во-вторых, это должны быть направления, безусловно актуальные и значимые для городов деятельности СИБУРа.

Если проект будет реализовываться в одном городе или регионе присутствия компании, заявителю нужно подавать заявку на грантовый конкурс. Когда инициатива охватывает сразу несколько городов, где работает СИБУР, то заявка подается на получение спонсорской помощи в межрегиональном конкурсе проектов. В грантовых конкурсах ФХД могут участвовать некоммерческие и общественные организации, а также государственные и негосударственные учреждения, работающие в социальной сфере либо занимающиеся образованием и наукой, здравоохранением, спортом, культурой и искусством.

В СИБУРе понимают — обеспечить устойчивое развитие в регионах можно только при участии местного сообщества. И для любых социально значимых проектов необходима опора на местный культурный и социальный контекст, иначе они просто не заработают. Компания в этом случае выступает партнером, действующим в коллаборации с местными органами власти, социальными учреждениями и активными гражданами. А проекты получают помощь на старте, чтобы стать самостоятельными и позитивно влиять на город уже без поддержки компании.

Параллельно в 2017 году внутри «Формулы хороших дел» запустили программу корпоративного волонтёрства. Раз в полгода СИБУР поддерживает социально значимые инициативы своих сотрудников. За время существования программы в волонтёрских акциях приняли участие более 5 000 сотрудников. В компании говорят: «У нас получилось создать настоящий волонтёрский актив, на который можно положиться в любой ситуации. Всегда помогут сами и при необходимости мобилизуют других!».

Наталья

Почтарева Заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина Любой грантовый конкурс — это безусловно хорошее дело. Для компании, которая тратит средства на социальную деятельность, грантовый конкурс, наверное, это самый правильный способ эти средства распределить. Люди думают над проектом, собирают партнеров, бюджет, описание, аналитику и уже на основании этого получают деньги на реализацию. Я — директор некоммерческого предприятия, и знаю, как тяжело заработать НКО деньги. И конкуренция, и общее состояние экономики… Поэтому грантовые конкурсы — большое подспорье, возможность организовывать действительно хорошие проекты. Мы видим, как инициативы горожан меняют город к лучшему.

Как реализовать свой проект

Формула хороших дел Фото: СИБУР

Прием заявок на конкурсы грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» начинается с конца августа, итоги подводят в декабре. Чтобы проект получил поддержку, необходимо подать заявку, зарегистрировавшись на сайте программы. В личном кабинете заполнить форму, приложив необходимые сопроводительные документы. Чем более подробной и проработанной будет заявка, тем больше шансов на победу. В заявке указывается название проекта, срок реализации и требуемая сумма. Необходимо предельно конкретно описать результат проекта, критерии его оценки, а также приложить план-график мероприятий.

После подачи заявки ее рассматривает специальная экспертная комиссия. В случае необходимости эксперты запрашивают у заявителей дополнительную информацию, а потом определяют победителей. Список прошедших отбор в грантовом конкурсе публикуется на сайте проекта. Кроме того, каждый участник получает личное уведомление о судьбе его заявки.

Победителями грантового конкурса 2020 года в Томске стали:

Томская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с реконструкцией караульной Поста № 1 в Лагерном саду

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» с проектом «Цифровая перезагрузка»

Детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Томска имени В.И. Расторгуева с благотворительным турниром по стритболу «Кубок Александра Кауна»

Томский областной театр юного зрителя и VI Областной молодёжный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане»

Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова и II Музейно-театральная лаборатория «Наш город+»

Ассоциация «Союз родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ и инвалидов детства Томской области с проектом «Учись! Общайся! Ты можешь!»

Детский технопарк «Кванториум» и проект «Компетенции цифровой экономики — химикам будущего!»

НИ ТПУ и «Школа юного химика»

Координационный центр «Единая туристическая информационная система» с «Краеведческим субботником»

Томская областная региональная общественная благотворительная зоозащитная организация «Содружество» и благотворительный забег с собаками «Мохнатый кросс»

Музей истории Томска с проектом «Стажёр+»

Лицей при ТПУ с проектом «Томский образовательный химический форум»

Гимназия № 13 г. Томска и ее исследовательская школа по химии и физике «Инженер будущего»

НИ ТГУ с проектом «В плену книжных стеллажей»

Томская областная организация ОООВ «Всероссийское общество слепых» с творческим фестивалем «Солнечные зайчики» для детей с ограниченными возможностями здоровья

Детско-юношеская спортивная школа № 7 г. Томска по шахматам и «Гроссмейстерская школа 2020»

Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» и проект «Хрустальный Томск»

Награждение победителей ФХД прошло в Администрации г. Томска Фото: Денис Титов

На конкурс этого года поступило 503 заявки, Томск занял третье место по количеству заявок — 67. Приоритетом программы «Формула хороших дел» на 2020 год стало развитие цифровых технологий в социальной сфере.

— Благодаря конкурсу, в городах сформировались активные сообщества. Их участники разрабатывают и реализуют проекты, ведущие к качественным позитивным изменениям социальной среды. Мы благодарим всех участников конкурса и надеемся на продуктивное сотрудничество с победителями в 2020 году, — отметил Станислав Каспаров, директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа.

После награждения победители и представители компании отправились на мастер-класс в «Хорошую кухню», где за приготовлением сочных стейков и салата с апельсинами в неформальной обстановке познакомились и пообщались друг с другом. Фото: Денис Титов

Какие проекты уже реализованы

Благодаря «Формуле хороших дел» в Томске реализовывали самые разные проекты — от культурных до спортивных и экологических. Рассказываем про самые интересные инициативы горожан.

Марафон «Обыкновенное чудо»

Марафон-2019 в Городском саду Томска Фото: БФ «Обыкновенное чудо»

Отличный пример проекта, не в первый раз получающего грантовую поддержку СИБУРа — марафон томского благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». История взаимодействия фонда и "Томскнефтехима" насчитывает около 14 лет.

Марафон «Обыкновенного чуда» — это серия мероприятий по сбору средств для адресной помощи детям с ограниченными возможностями. Однако грантовые средства выделяются не на помощь детям, а для организации и освещения всех мероприятий марафона.

«Ежегодно на марафон подают обращения о срочной помощи 40-50 семей, плюс 50-60 семей с детьми-инвалидами подают заявки на помощь с авиабилетами для отправки к месту лечения или реабилитации. К 1 марта у нас формируется список, в который входят около 120 семей, — рассказывает президент благотворительного фонда „Обыкновенное чудо“ Светлана Григорьева. — Грантовые средства идут на организацию марафона, благотворительного концерта, транспортные расходы. Это тоже стоит недешево, и в смете мы расписываем, что нам требуется в проекте. Нашу наружную рекламу томские компании размещают на безвозмездной основе, но напечатать баннеры на что-то нужно. Также нужно оплатить производство видео- и аудиороликов».

В ходе марафона фонду удается собрать до 4,5 млн рублей. Собранные средства адресно распределяются нуждающимся — от 10 тыс. на перелет до места консультации до 1,5 млн для операции по восстановлению слуха.

«Мы привлекаем не только рядовых томичей, но и главу региона, мэра, депутатов, ключевой бизнес — и все с большим удовольствием участвуют и помогают. Это уже дело чести, потому что средства пойдут на помощь детям. Все знают, что фонд отчитается за те деньги, которые он получил, — рассказывает Светлана Григорьева. — За эти годы СИБУР стал нашим стратегическим партнером. В том числе, и в Москве топ-менеджеры компании знают о нас и понимают социальную значимость нашего проекта. Добрая получается синергия!

Театрально-музейная лаборатория Наш город +

Лаборатория «Наш город+» представила три экспериментальных спектакля. «Дом» рассказывал о судьбе старинного здания в центре Томска Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

За все время существования «Формулы хороших дел» несколько томских театральных проектов стали обладателями гранта. Среди них — всероссийская театрально-музейная лаборатория «Наш город+».

Лаборатория работала в Томске в августе и сентябре. За это время томичам представили три экспериментальные постановки в нескольких городских пространствах. За содержание отвечал Томский областной краеведческий музей — два из трех спектаклей основывались на документах, хранящихся в его фондах. В постановках принимали участие непрофессиональные актеры-волонтеры, а организовывала все мероприятия сценограф и режиссер Алёна Шафер.

«Осенью прошлого года мы написали грант, он получил поддержку. Грант включал организацию и проведение лаборатории „Наш Город+“ — в первую очередь, это были такие экспресс-постановки, спектакли-эскизы. Они создавались, репетировались и ставились за три дня», — вспоминает Алёна Шафер.

«Нина» — спектакль на слух. «В свое время мне на глаза попались материалы дневника начала ХХ века, который вела Нина Адрианова, дочь известного в то время в Томске краеведа. За счет грантовых средств была написана пьеса по материалам из фондов нашего музея — дневников Нины, и поставлен иммерсивный спектакль с участием профессиональных и непрофессиональных актеров», — рассказывает Шафер. Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

«На мой взгляд, поучаствовать в конкурсе не сложно, еще и поддержка была не только материальная, но и моральная. Мы взаимодействовали с пиар-службой СИБУРа — связь с ними была очень простая, прямая. Это не односторонние проекты, когда грантодателю практически невозможно задать какие-то вопросы. Или вдруг понимаешь, что смету по разным причинам нужно переделать немного — это тоже оказались решаемые вопросы, — рассказывает Алёна Шафер. — Наш проект о людях и для людей: мы смогли посмотреть на себя и наш город из прошлого, вовлечь горожан, в том числе молодежь, в обсуждение актуальных проблем и ценностей сегодняшнего дня».

Форум-театр — еще один театральный формат, представленный лабораторией Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Публика очень тепло приняла постановки. Авторы проекта «Наш город +» намерены закрепить результаты. Для этого они решили вновь заручиться поддержкой «Формулы хороших дел».

«В этом году мы подали на грант в Формулу хороших дел на „Наш город+ 2“. Этот формат показался интересным, и представители компании из Москвы и Санкт-Петербурга готовы работать с нашим музеем», — отметила Алёна Шафер.

Проект вошел в число победителей — осенью 2020 года томичи увидят новые театральные работы лаборатории и смогут принять участие в их подготовке.

«Борьба за здоровую жизнь!»

Закрашивать рекламу запрещенных веществ на стенах домов взялись волонтеры Фото: Данил Шостак

Один из проектов, получивших грант в области корпоративного волонтёрства, — «Борьба за здоровую жизнь!». Его успешно реализовала в Томске специалист ООО «НИОСТ» (R&D центра СИБУРа) Юлия Дваладзе. Вместе с семьей и друзьями она занялась очисткой стен одного из районов Томска от рекламы запрещенных веществ.

«Выходя на улицу (я живу в районе Лазо), буквально на каждом доме я видела эти надписи. Это продолжалось не один год, никто эти надписи не замазывал. Я думала, что можно с этим сделать? Кругом ведь подростки! Я понимала, что должны ЖЭУ этим заниматься, но мне некогда было ходить и писать жалобы. И тут как раз проект начался, и я подумала, почему бы не попробовать?», — вспоминает Юлия Дваладзе.

Для заявки Юлия сфотографировала стены с надписями, заручилась одобрением ЖЭУ, чтобы добровольцев не приняли за вандалов. Коммунальщики с радостью согласились — помощь в этом вопросе для них была не лишней. Далее Юлия прикинула, сколько потребуется краски, перчаток, респираторов и других расходников и составила небольшой план работы. Предполагалось, что проект будет реализовывать семья Дваладзе с коллегами по работе, всего шесть человек. Получив одобрение, волонтеры сразу приступили к делу.

«Так как я занимаюсь закупками, то мне было несложно — на одном сайте нашла продукцию, выставила счет, отправила его в Москву, в этот же день мне его оплатили».

«В поле» участники проекта выходили несколько раз. Работали в основном по выходным. В первый день обошли и закрасили надписи более чем на 20 домах. Также супруги Дваладзе ездили по району на велосипедах, выискивая надписи. В итоге за несколько недель участники проекта облагородили более 60 домов.

«В основном, люди интересовались тем, что мы делаем. Говорили: „Хорошо, молодцы“. Некоторые благодарили, некоторые подсказывали, где еще можем найти надписи. Никакого негатива со стороны людей мы не заметили, — вспоминает Юлия Дваладзе. — Задачу, которую мы ставили перед собой, мы выполнили и перевыполнили. Опыт интересный. Интересно где-то себя проявить, сделать доброе, хорошее дело. Меня пригласили на первый корпоративный волонтерский форум СИБУРа „Люди, меняющие мир“. На него приехали более 200 человек из большинства городов присутствия. И это событие еще больше нас объединило и вдохновило».

В дальнейшем Юлия хотела бы сделать проект более масштабным, охватив больше районов города.

Эффект от «Формулы хороших» дел не ограничивается одними лишь местными проектами — он создает связь между регионами. В качестве примера можно привести гастроли Театра наций и проект «Школа баскетбола».

«Школа баскетбола»

На «Школу баскетбола» приезжают ребята не только из Томска, но и из других городов Фото: пресс-служба СИБУРа

Пять лет назад в СК «Юпитер» состоялось открытие нового спортивного зала, обновленного в рамках партнерства СИБУРа и NBA. Это стало отправной точкой реализации проекта «Школа баскетбола».

В городах, где есть предприятия СИБУРа, проходят двухдневные сборы, в которых принимают участие молодые спортсмены и тренеры. Куратором проекта выступает российский профессиональный баскетболист Сергей Быков, заслуженный мастер спорта, амбассадор и лидер программы СИБУРа по развитию баскетбола в регионах. В составе сборной России Сергей стал чемпионом Европы по баскетболу в 2007 году. В июле 2017 года присоединился к тренерскому штабу сборной России.

В каждом городе наставники набирают по три баскетболиста в нескольких возрастных категориях. Они вместе со своими тренерами получают приглашение в летний тренировочный лагерь #SIBURCAMP. Финалистов ждут различные тренинги, увлекательные уроки-экскурсии, специально разработанные познавательные лекции, а также встречи с интересными людьми из мира спорта. Лучшие молодые игроки по итогам сезона получат возможность попасть в «Золотой резерв», а в перспективе — в списки кандидатов в сборные России.

Лучшие спортсмены вместе с тренерами получат приглашение в летний тренировочный лагерь #SIBURCAMP. Фото: пресс-служба СИБУРа

«Выбираются ребятишки определенного возраста, и с ними проводятся двухдневные занятия, тренировки, тесты, специалисты определяют физиологические параметры детей. Туда приглашаются и тренеры, для них это обучающий семинар. Проект грамотно построенный, он интересен всем со всех сторон, — считает президент Федерации баскетбола Томской области Сергей Михальцов. — Мотивация у детей поучаствовать в этой школе однозначно есть. У ребятишек есть возможность показать себя и научиться спортивным приемам. Сейчас дети достаточно своеобразные, относятся к подобным возможностями вполне серьезно. Бывает, на семинары и мастер-классы и из Кемеровской области, Новосибирска приезжают в Томск».

Театр Наций

Спектакль «Осторожно, эльфы!» Государственного театра наций Фото: Томский ТЮЗ

Еще один крупный межрегиональный проект: СИБУР поддерживает гастроли Государственного Театра Наций. В перерывах между спектаклями столичные актеры дают мастер-классы коллегам из регионов и проводят встречи со зрителями.

Так, в 2018 году на большой сцене томского Театра юного зрителя состоялся показ спектакля «Осторожно, эльфы!». Томичам представили интерактивную постановку для детей с элементами театра теней от лауреатов «Золотой маски» Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова.

Сцена из спектакля «Осторожно, эльфы!» Фото: Государственный театр наций

«Очень хороший спектакль, собрал полный зал, много было детей. В постановке задействовали интерактивные моменты, когда актеры обращались к залу и все вставали и делали то, что их просили, в том числе и родители», — рассказала замдиректора ТЮЗа по развитию Елена Бурова.

По ее словам, подобных грантовых программ очень мало, тогда как мероприятия, организованные Театром Наций и поддержанные СИБУРом в рамках «Формулы хороших дел», очень востребованы, в том числе и в Томске.

Мастер-класс для студентов Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций от актеров Театра Наций Фото: пресс-служба СИБУРа

«Наш город находится в отдалении от крупных театральных вузов и столичной театральной жизни, и у актеров есть запрос на интересных педагогов, творческих людей российского масштаба. Конечно, очень важно, чтобы в город приезжали такие люди и театры, это дает стимул для развития, — отмечает Елена Бурова. — Мы достаточно плотно работаем с СИБУРом не только в рамках этой программы. Мы фестиваль наш делаем с „Формулой хороших дел“, и федеральный проект с фестивалем „Территория“ тоже проходит в Томске при поддержке СИБУРа. С ними всегда идет активная коммуникация, они участвуют в жизни проекта. В сложных и спорных ситуациях подсказывают, как можно их разрешить».

Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» в Томске Фото: Владимир Дударев

Благодаря своей программе поддержки социальных инициатив, СИБУРу удается стать частью сообщества активных горожан и местных организаций. Идет постоянное развитие и повышение компетенций НКО, работающих в социальной сфере, и муниципальных учреждений. Проекты становятся все более серьезными и проработанными, приносящими пользу региону, а значит, и грантовый конкурс им выиграть легче. За годы реализации «Формулы хороших дел» компания поддержала 672 грантовых, 95 межрегиональных и 77 волонтерских проектов. В более чем 6 тысячах мероприятий приняли участие около 170 тысяч человек. Непосредственно на Томск было выделено 68 грантов и проведено 17 межрегиональных проектов.

Текст: Егор Хворенков

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