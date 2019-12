Афиша Томска.

Выходные: 7 и 8 декабря 2019 года

6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В эти выходные томичи смогут сдать ЁГЭ, послушать выступления популяризаторов науки из Германии на Science Slam, научиться делать новогодние свечи и лоскутные шары и поучаствовать в экофоруме.

Подробнее об этих и других событиях — в афише на выходные.

Криминальная драма «Сиротский Бруклин»

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой течет джин, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может спасти его самого.

В главных ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Брюс Уиллис, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Итан Сапли, Черри Джонс, Даллас Робертс, Джош Пэйс.

Когда и где: с 5 декабря в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis

Аудитория: 12+

Всероссийская акция «Сдай ЁГЭ»

Что такое ЁГЭ?.. Формально от единого государственного экзамена его отличают только две точки, но суть принципиально иная. Для ЁГЭ темы выбираются самые легкомысленные: фильмы, сериалы, мультики, еда, одежда, котики и так далее. Но содержание тестов должно основываться на строгих научных данных и содержании школьной программы. Для примера вы можете сдать ЁГЭ по Шреку, русскому рэпу, мультфильмам «Утиные истории», сказкам Чуковского, пицце или сериалу «Теория Большого взрыва».

Принять участие в акции может любой желающий, начиная с 14-летнего возраста. Это могут быть школьники, студенты и их родители.

Когда и где: 7 декабря в ИЦАЭ

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Geek-ночь

В программе конкурс образов из Good Omens: парад Кроули в чёрных брюках и Азирафаэль с излюбленными книжками. А также просмотр «Благих знамений», настольные игры, пицца и небольшая интеллектуальная бойня.

Когда и где: 7 декабря в пространстве «Просто лампа»

Время и стоимость билетов: 21.00, 350 рублей

Аудитория: 18+

Science Slam TWIN UNI

Перед гостями выступят молодые ученые из ТГУ и университетов Байройта и Берлина. Для проведения слэма в Томск приедут организатор Science Slam в Германии Грегор Бюнинг и организатор германо-российских слэмов Сибилла Гросс.

Участница Франциска Бёниш (информатика, Свободный университет Берлина) расскажет о том, как она старается сделать системы машинного обучения более безопасными и защитить их от несанкционированного доступа. А также как анонимизировать результаты онлайн-обучения.

От Элмара Штраке (философия, Университет Байройт) зрители узнают о процессе старения.

Медицинский техник Петер Вестерхофф (дипломированный инженер, Берлинский технический университет) поделится знаниями о тенденциях цифровизации в мире медицины.

Доклад Юлии Мишениной (метеорология и климатология, ТГУ) будет посвящен солнечной радиации как источнике электроэнергии в труднодоступных районах без централизованного энергоснабжения.

Денис Касымов (механика и математика, ТГУ) расскажет о методах расчета и прогнозирования распространения природных пожаров. А Петр Щербаков (микроэлектроника, ТГУ) — о том, как томские ученые создают микроэлектронику, чтобы предотвратить утечку радиоактивных элементов и сделать жизнь людей безопаснее.

Когда и где: 7 декабря в клубе Teatro

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 16+

Концерт Пелагеи

Певица Пелагея с шести лет на профессиональной сцене — от Кремлевского дворца и Красной Площади в Москве до лондонского Альберт-Холла.

«Этнический рок группы „Пелагея“, названной так по имени солистки — подлинное украшение в мировом сегменте world music, ушедший в абсолютно параллельное измерение от пошлого лубка а-ля рюс в исполнении толстых „тетушек“ — примитивного наследия официального безликого искусства», — говорится в афише.

Когда и где: 7 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 4500 рублей

Аудитория: 6+

Концерт-квартирник «Хорошие люди»

В программе выступление групп The Sliders, Siberian Blues Band | Tomsk, Train To The Blues и «Телецентр». Томская кавер-группа, море качественного блюза, рока и кантри, душевная неформальная обстановка.

В продаже в баре будут чай и кофе от бармена «Пространство Арбат». Все, что крепче — можно приносить с собой в любых количествах! Еду также можно приносить или заказать доставку.

Когда и где: 7 декабря в пространстве «Арбат»

Время и стоимость билетов: 17.00, 250 — 300 рублей

Аудитория: 18+

Лекция по психологии «Реализация дела как составляющая самореализации»

На бесплатной открытой лекции по психологии участники поделятся опытом реализации смыслообразующих занятий и дел, проанализируют полученный опыт, вдохновятся достижениями друг друга и сформируют планы на будущее.

Когда и где: 7 декабря в ТГУ

Время и стоимость билетов: 14.20, вход свободный

Аудитория: 6+

Мастер-класс «Мерцание свечи»

На мастер-классе расскажут о традициях украшения праздничного стола, о сакральном значении свечи, не забудут о таинственных обрядах, связанных с ее зажиганием и многом другом. На занятии будут использоваться только натуральные и необыкновенно полезные материалы!

Когда и где: 7 декабря в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 13.00, 150 рублей

Аудитория: 12+

Спектакль «Мастер и Маргарита»

Легендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, был включен в постоянный репертуар Московского драматического театра им Станиславского, а позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре театра им. М.А. Булгакова.

Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпоритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий…

Зрительный зал и сцена превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. Действо опустится на вас со всех сторон, как со страниц книги, — из окон и тёмных проёмов обрушатся на зрителя персонажи великого романа и заставят прожить таинственную трагикомедию великого Мастера.

Когда и где: 8 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1300-2500 рублей

Аудитория: 16+

Мастер-класс «Лоскутный шар»

Музей славянской мифологии приглашает на необычный мастер-класс по украшению новогоднего шара в лоскутной технике.

Когда и где: 8 декабря в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 13.00, 170 — 200 рублей

Аудитория: 6+

Выставка «Теплая картина мира»

Шерстяная акварель — искусство, возникшее на заре XX века в Германии. Путём многослойного и последовательного выкладывания волокон цветной овечьей шерсти на основу картины создаются волшебные эффекты, тени, цветовые переливы, которые порой трудно достичь краской.

Когда и где: до конца декабря в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 30 — 60 рублей

Аудитория: 0+

Документальный фильм «33 слова о дизайне»

Киноальманах «33 слова о дизайне» — это фильм-исследование дизайна в России. Многие считают, что специфически русского подхода к дизайну не существует. Но что если они недооценивают влияние культуры, истории и окружающей действительности на стиль и эстетические ориентиры тех, кто формирует нашу визуальную среду? Руководители онлайн-школы дизайна Bang Bang Education Наташа Климчук, Тим Черный и Оля Морозова собрали компанию из 33 современных русских дизайнеров.

Когда и где: 8 и 9 декабря в Fакеле

Время и стоимость билетов: 19.30, 220 рублей

Аудитория: 16+

Эко-форум «Поколение ZERO-WASTE»

В программе форума мастер-шоу художника Виталия Касаткина «Нефтяная палитра России», практическая лекция Оксаны Тугановой («Деревенское молочко») «Зачем частной компании собственные эко-проекты?» и выступление Максима Костенко, заведующего FashionLab Сибирского центра дизайна ТГУ на тему «Вторая жизнь одежды. Как старой футболке подарить новую жизнь».

В рамках форума пройдет показ и продажа новой модной коллекции Fashion Lab Сибирского центра дизайна, поспорить на тему экологии можно на дискуссионных кофе-брейках, помимо всего будет работать эко-фотозона с синтез-лампой, где каждый сможет запечатлеть себя в новом свете.

Когда и где: 8 декабря в СФ ГМВЦ «РОСИЗО»

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Презентация методических рекомендаций проекта «Раскрась Томск»

Томичам расскажут, как реализовать волонтерские акции, направленные на сохранение культурного наследия. В основе рекомендаций — опыт волонтеров проекта «Раскрась Томск».

Своим опытом с гостями поделится архитектор-реставратор с почти 40-летним опытом Инна Болтовская. Она расскажет про особенности ремонта фасадов исторических деревянных домов и том, как сохраняли Томск в течение последних 50 лет. Томичи узнают о проекте сохранения наследия конструктивизма и социальном предпринимательстве от Евгения Дубровина. Координатор волонтерского проекта ТГУ UNIVOL Анастасия Журавлева расскажет про организацию волонтерской деятельности.

Когда и где: 8 декабря в культурном пространстве FLAT

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

