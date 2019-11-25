Конференция AI Journey: как бизнес развивает искусственный интеллект

25 ноября 2019 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

В Томске прошла конференция AI Journey — часть серии мероприятий, посвященных искусственному интеллекту и анализу данных.

Томск стал третьим местом проведения мероприятия в этом году после Москвы и Владивостока. Также конференция пройдет в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Организатор AI Journey — ПАО Сбербанк при поддержке Томского политехнического университета. Также ее участниками стали томские ИТ-компании: Enbisys, Econophysica, Drug Design и другие.

— Наверное, в наше время знание систем искусственного интеллекта можно сравнить с грамотностью как таковой. Когда сто лет пытались ввести всеобщую грамотность, тоже не все понимали, зачем это нужно, — отметил и.о. проректора по цифровизации Томского политехнического университета Александр Фадеев. — Четвертая промышленная революция сегодня требует новых решений и новых подходов к этим решениям. Те предприятия, которые раньше всех начали использовать системы искусственного интеллекта и обработки больших данных, сделали большой шаг вперед. Яркими представителями являются ИТ-компании: «Яндекс», Mail.ru. Системы искусственного интеллекта позволяют им быстро принимать решения и вырабатывать основную прибыль для бизнеса.

Сбербанк образно называют «ИТ-компанией с банковской лицензией». Он является федеральным центром по разработке в области искусственного интеллекта. А суперкомпьютер Сбербанка Christofari, разработанный дочерней компанией SberCloud, по мощности первый в России и 29-й в мире. «Когда он будет свободен от решения производственных задач, его вычислительные мощности будут предоставляться и учебным заведениям, в том числе ТПУ», — сказал Алексей Зарубин, управляющий томским отделением Сбербанка.

— Сегодня мы прекрасно понимаем, что искусственный интеллект — это уже часть нас самих, — добавил Алексей Зарубин. — В повседневной жизни мы используем все больше гаджетов, в которые зашит ИИ. Мы просто стараемся идти в ногу со временем, предлагая нашим клиентам самые современные услуги и сервисы.

Представитель Сбербанка также рассказал о том, что компания рассматривает возможность открытия в Томске офиса блока «Т» — блока технологий. Это значит, что в скором будущем банку могут понадобиться квалицированные программисты. И конференция AI Journey может стать местом первой встречи с будущими сотрудниками.

Томский политехнический университет также считает важным участие в совместных конференциях с бизнесом.

— Мы как образовательное учреждение понимаем: если наши студенты не будут владеть этими технологиями и системами, они будут завтра неконкурентоспособны», — сказал и.о. проректора ТПУ Александр Фадеев. — Нужно, чтобы ребята всех специальностей, а особенно программисты, знали о кейсах, предоставляемых такими крупными компаниями, как Сбербанк. Поэтому такие конференции для нас очень важны и ценны.

В докладах, которые прозвучали на AI Journey, были такие темы, как «Искусственный интеллект на службе аудита», «Компьютерное зрение в повседневных задачах», «Примерение ИИ в образовании» и многое другое.

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