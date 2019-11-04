Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в ноябре

Томский Обзор / Фото: 4 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

АВТОР Мария Симонова

Ноябрь — один из самых театральных месяцев года, когда зрители так спешат в залы, что достать билеты удается далеко не на все спектакли. В Томске ноябрь получается насыщенным.

В город заглянет международный фестиваль «Сибирский кот» и редко приезжавшее в последние годы «Желтое окошко». Не обойдется и без ярких премьер, причем все они будут выпущены вне стен государственных театров.

Премьера арт-студии «Золотое сечение»

4 ноября, 18:30. Караоке-бар «Канарейка»

Авторский проект «Вслух», объединяющий артистов Ларису Окишеву, Илью Гваракидзе, Ирину Шишлянникову и звукорежиссера Сергея Евтина обратился к новому для себя автору. В ноябре в рамках проектов арт-студии «Золотое сечение» они читают рассказы Ивана Бунина!

Лариса Окишева признается, что цикл «Темные аллеи» волновал и вызывал желание почитать его со сцены уже давно. Эта книга Ивана Бунина считается одной из самых страстных и эротических в русской литературе. А написал ее классик в солидном возрасте, ему было больше 70 лет. Более того, часть любовных историй появились во время Второй мировой войны, но по тексту догадаться об этом невозможно. О тех темных аллеях, которые есть у каждого человека, о любви и разочаровании, обмане, горечи, что она приносит, и будут читать артисты.

Среди рассказов, что прозвучат в «Канарейке» — непохожие друг на друга истории. И сами «Темные аллеи», где встречаются уже немолодые люди, и «Качели», где главные герои совсем юны, и полный эротики рассказ «Руся» и другое. Концентрация событий и эмоций во всех историях очень высока, а характеры впечатляют. Не зря «Темные аллеи» давно относят к великой русской литературе.

Читакль «Одесские рассказы»

18 ноября, 19:00. Камерный зал БКЗ

Одесса — город колоритнейший и незабываемый. И полный творчества — с ним связаны такие непохожие друг на друга культурные герои, как Анна Ахматова и Михаил Жванецкий. Удивительная атмосфера Южной Пальмиры ворвется в Томск вместе с музыкальным читаклем «Что вы знаете за Одессу?» по «Одесским рассказам» Исаака Бабеля. Его представит театр-студия Натальи Корляковой.

Режиссер вернулась из Омска, где 4 года была художественным руководителем театра «Студия Ермолаевой», в родной Северск. В ее новых работах заняты артисты, с которыми она много лет работала в Северском театре для детей и юношества.

Так, в читакле по текстам Бабеля предстанут Евгений Казаков, Татьяна Угрюмова и Евгений Шевелев. В отличие от прежних работ в жанре читакля, «Одесские рассказы» будут насыщены песнями и живой музыкой. Одесские песни, романсы, мелодии сыграют Степан Пономарев и Павел Шинкевич.

V международный фестиваль «Сибирский кот». Спектакли на томских площадках

Международный фестиваль, придуманный Светланой Бунаковой, председателем Ассоциации театров Сибири, осуществляющих деятельность для детей и юношества, директором Северского музыкального театра, возвращается. Его не было 5 лет. В нынешнем году география фестиваля заметно расширилась, среди участников — театры с Кипра, из Эстонии и многих городов России. И несколько постановок пройдут не в Северске, а на томских сценах.

«Сонландия»

8 ноября, 12:00. Томский ТЮЗ

Один из победителей прежних «Сибирских котов», Кемеровский театр для детей и молодежи, привезет в Томск неординарную работу. «Сонландию» сочинил молодой режиссер из Петербурга Виталий Дъяченко, чьи постановки идут в театрах по всей России — и на Камчатке, и во Владивостоке, и в Петербурге.

Попасть на этот спектакль почти невозможно: его могут посмотреть только 17 юных зрителей. Дело в том, что пространство очень уж необычное. Действие «Сонландии» развивается внутри и снаружи большого шатра, в сказке принимают участие все, кто находится в зале. Поговорить о снах актерам поможет театр теней, близкий по своей красоте и нереальности к нашим сновидениям. Все участники спектакля узнают об этом художественном приеме больше. И научатся видеть волшебное в обыденных вещах.

История будет сочиняться при непосредственном участии зрителей. Тем, кто не попадает на фестивальный показ, можно напомнить: Кемерово не так уж далеко от Томска, а театральный туризм — отличный вариант знакомства с новыми городами.

«Шелковая кисточка»

8 ноября, 14:30. Скоморох

Спектакль Национального драматического театра республики Алтай «Шелковая кисточка» часто возят на гастроли и фестивали. Эта детский спектакль, решенный в жанре театра кукол. Его поставил заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Баатр Колаев. В репертуаре алтайского театра немало текстов местных авторов, либо народных легенд, преданий. Не исключение и «Шелковая кисточка». В основе работы — знаменитая алтайская сказка о юной красавице, которую собираются насильно сделать женой бая Тельдекпея. Историю о вечном противостоянии добра и зла рассказывают с помощью колоритных кукол и фантастических масок.

«Шерстяная сказка, или Клубочек шерсти»

11 ноября 11:00. Скоморох

Эстонский театр кукол «Фонарик» привезет свою работу «Шерстяная сказка или клубочек шерсти». Театру 17 лет, он находится в Таллине. Большинство спектаклей, которые играет «Фонарик» — истории для детей. Актеры работают на русском и эстонском языках (а высшее образование все артисты получали в России, в Петербурге или Екатеринбурге).

«Шерстяную сказку» поставила Ирина Марьяпуу. В основе спектакля — стихотворение Овсея Дриза «Сказка о ленивой Старухе и веселом, добром Барашке», посвященное еврейскому поэту и драматургу Якову Штернбергу (на русский язык текст перевел Генрих Сапгир). Его жутковатый сюжет наглядно демонстрирует, как опасно не ценить любовь и доброе отношение. И как портит людей внезапное богатство.

«Звездный мальчик»

11 ноября, 12:30. Томский ТЮЗ

Один из самых далеких и незнакомых нам театров в афише нынешнего «Сибирского кота» — «Скала» с острова Кипр. Театр уже 23 года существует в городе Ларнака. На «Сибирского кота» «Скала» привезет спектакль по знаменитому «Звездному мальчику» Оскара Уайльда. Этот коллектив любит принимать на своей сцене театры из России, и сами нередко приезжают в нашу страну на фестивали. В «Скале» молодая труппа и домашняя атмосфера.

«Звездного мальчика» поставила руководитель театра Моника Мелеки. Режиссер в этой работе говорит со зрителем на вечные темы: о доброте, о важности заботы о близких, об опасности эгоизма и умении искренне просить прощении. В сказке одного из самых блестящих английских писателей и драматургов мальчик появляется перед удивленными дровосеками в свете падающей звезды. Его берет в свой дом простая семья. Малыш вырастает в красивого, но при этом бессердечного человека. Однажды он закидывает камнями нищенку, утверждающую, что она его настоящая мать… Тогда эгоистичный юнец лишается своей красоты. Ему придется пересмотреть свои взгляды на жизнь и начать путь искупления вины.

12 ноября, 19:00. ТЮЗ

Церемонии закрытия фестивалей — события редкие и любопытные. «Сибирский кот» — конкурсная история, здесь прозвучат имена победителей в разных номинациях. Значит, будет много эмоций. Еще праздничные концертные программы становятся для театров хорошим поводом подготовить остроумные капустные номера. Так что на финальном вечере «Сибирского кота» должно быть немало поводов для смеха.

Читка пьесы «Сережа очень тупой»

7 ноября, 19:00. Томский областной драматический театр

В драме приглашают на благотворительную читку в поддержку Лаврентия Сорокина, одного из ведущих актеров новосибирского театра «Глобус», педагога Новосибирского театрального института. Он несколько лет борется с серьезной болезнью, и для этого нужна внушительная сумма. Театры по возможности поддерживают Лаврентия — летом благотворительные читки проводил Томский ТЮЗ. Теперь помочь коллеге решили в драме, тем более, что многие из молодых артистов театра учились у Лаврентия Сорокина в Новосибирске.

Для читки в драматическом театре выбрали пьесу «Сережа очень тупой», написанную известным драматургом Дмитрием Даниловым. Режиссёр показа, артист Артем Киселев, признается, что текст показался ему очень весёлым — он давно так не смеялся. Также пьеса привлекла его современным языком. Хотя стоит предупредить, что на комедию положений «Серёжа очень тупой» похожим не будет. Впрочем, самое главное в этой читке — даже не знакомство с недавно написанной пьесой, а возможность помочь талантливому актеру и хорошему человеку Лаврентию Сорокину.

В читке заняты артисты Дмитрий Янин, Антон Антонов, Виталий Огарь, Александр Горяинов, Александра Зеленская.

Гастроли театра «Желтое окошко»

Моноспектакль «Бозон Хиггса, или Трудно быть Гогой»

22 ноября, 19:00. Зрелищный центр «Аэлита»

Когда-то театр из Мариинска «Желтое окошко» был в Томске частым гостем. Теперь его гастроли — событие почти уникальное. В ноябре Петр Зубарев привезет в наш город свой моноспектакль «Бозон Хиггса, или Трудно быть Гогой». Это максимально авторский театр — Петр не только актер и режиссер, но и драматург и композитор, все в спектакле сочинено им.

Как и другие моноспектакли Зубарева, «Бозон» почти лишен декораций. Среди черных стен — стулья, конструкция из блестящих трубок со струнами, на которые нанизаны жёлтые шары. Но такой минимализм не мешает передать историю физика-ядерщика Георгии Гогарине, прозванного друзьями Гогой. Стремление разгадать бозон Хиггса приводит героя к странностям, и все на свете, от психиатра до йогов, не скупятся на советы. Но спектакль, конечно, не о судьбе Гоги, а о человеке и боге, о религии и вере, о любви. Как и большинство спектаклей Петра Зубарева, которые зрители когда-то так полюбили за обманчивую простоту и неподдельную искренность.

Премьера «ОткрытО» «Битва за Мосул»

29 ноября, 20:00. Пространство Flat

Организация творческого процесса «ОткрытО» представит большую работу — на сей раз речь не о читке и не о перформансе, а о спектакле. Правда, «Битва за Мосул» по пьесе Алексея Житковского, конечно, не будет привычной постановкой. Ребята продолжают экспериментировать, благо текст дает для этого полную свободу. В пьесе нет сюжетной линии, скорее, это коллаж чувств и текстов. Главное, что их объединяет — ощущение страха маленького человека перед большой системой. И тем, кто создает спектакль, кажется, что сегодня услышать этот текст очень важно.

В отличие от многих других проектов «ОткрытО», над «Битвой за Мосул» работают не только Дима Гомзяков и Оля Райх, а большая команда. Режиссер спектакля Дмитрий Гомзяков, художник Екатерина Легушева, художник мультимедиа Андрей Лаврищев, музыку специально для постановки пишет Иван Легушев. Во время показа она прозвучит живьем. Актрисы, занятые в «Битве за Мосул» — это Ольга Райх, Наталья Гитлиц, Евгения Алексеева. По формату спектакль будет… презентацией альбома. Еще одна важная особенность работы — это шаг в сторону проектного театра, поэтому постановка будет сыграна буквально считанные разы: 29 ноября, 6 и 13 декабря. И все, больше никакой «Битвы за Мосул» живьем, хотя в цифровом формате спектакль будет существовать и продаваться, как альбом.

Фото из открытых источников

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