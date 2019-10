Афиша Томска.

Выходные: 19 и 20 октября 2019 года

18 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В эти выходные можно услышать песни группы Queen в Большом концертном зале, посмотреть «Короля льва» в компании милых котиков и познакомиться с литовским фотоискусством.

А также — посмотреть сказку о Малефисенте, увидеть спектакль по мотивам алтайских легенд и смастерить текстильную куколку. Эти и другие мероприятия — в афише на выходные.

Вечеринка «Уютный Хаус»

Продолжение серии вечеринок с хаус-музыкой, уютной атмосферой и танцами. Играют: Oasis (дебют), Bazil, Black, Smart, Katan.

Когда и где: 19 октября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 23.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы»

Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

В главных ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Дэвид Гяси, Харрис Дикинсон, Джуно Темпл, Эд Скрейн, Чиветель Эджиофор, Имелда Стонтон, Каэ Александр

Когда и где: с 17 октября в «Киномаксе», Fакеле, Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

Шоу «Уральские пельмени»

Известный коллектив юмористов покажет свои лучшие номера.

Когда и где: 19 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1800 — 5500 рублей

Аудитория: 6+

Спектакль «Сказки волшебного круга»

Этот спектакль «родился» из режиссёрского эскиза артиста Томского ТЮЗа Алексея Шитикова в рамках авторского проекта актёров «Дыши свободно. Дети». В его основе русские народные сказки, которые встретишь не в каждом сборнике, и очень честные вопросы, вроде: как сегодня жить — по правде или по кривде? Забавная форма только оттенит серьёзное содержание.

Когда и где: 19 октября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 290 рублей

Аудитория: 6+

Спектакль театра теней «Старый чемодан»

Томский художественный музей и театр теней «Старый чемодан» приглашают на спектакль по мотивам сказок и легенд Алтайского края. Спектакль пройдет в зале, где экспонируется грандиозное полотно алтайского художника Григория Гуркина «Озеро Каракол».

Когда и где: 19 октября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 12.00, 100 рублей

Аудитория: 6+

Мастер-класс по созданию текстильной куклы «Рябинка»

С давних времен игровые и обрядовые куклы были верными друзьями и помощниками человека. Вы создадите свою куколку и узнаете, почему традиционной кукле часто не рисуется личико, какие бывают виды кукол, для кого и с какими помыслами творятся.

Когда и где: 19 октября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 120 — 170 рублей

Аудитория: 12+

Просмотр «Короля Льва» в котокафе

История об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей по всему миру, возвращается на большие экраны в новом зрелищном художественном фильме Disney «Король Лев»!

Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Благодаря уникальным цифровым технологиям теперь их приключения выглядят максимально реалистично.

Режиссёр Джон Фавро дарит зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира.

Когда и где: 20 октября в тайм-кафе Cat Space

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Шоу «Богемская рапсодия»

Radio Queen — это профессиональный музыкальный коллектив, который представляет наследие группы Queen и даёт возможность вживую насладиться такими бессмертными хитами, как We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многими другими. Его участники по-настоящему любят музыку своих кумиров и подходят к её исполнению с полной самоотдачей, добиваясь того звучания, которое покорило миллионы людей во всём мире. Radio Queen — это очень амбиционный проект энтузиастов, не обходящих стороной даже самые сложные для исполнения песни. Мощный вокал, виртуозные гитарные соло, превосходная ритм-секция, стройное вокальное многоголосие, приятно удивят даже самую требовательную и скептически настроенную публику.

Когда и где: 20 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 2400 рублей

Аудитория: 6+

Занятие по электронным конструкторам

А знаете ли вы, какая связь между электричеством и янтарём? Вы знаете, кто такой Фарадей, Араго, Гальвани и Вольт? Можете собрать лейденскую банку и разобрать электрофорную машину? обо всем этом можно узнать на занятии в музее начала наук.

Когда и где: 20 октября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 13.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

Выставка литовских фотокниг

«Фотографическая республика» — так в советскую эпоху в арт-среде называли Литву. Расцвет художественной и документальной фотографии там начался в конце 1960-х годов. Представители литовской школы заметно выделялись на общем фоне советской фотографии. Они были смелыми, даже дерзкими, они не так сильно были ограничены цензурой, как многие другие советские фотомастера, они много экспериментировали с изображениями и с обработкой фотографий, и они были очень внимательны к обыкновенному человеку, к его эмоциям и чувствам. Всё это вместе взятое сделало литовскую школу фотографии уникальным явлением.

Когда и где: до 25 ноября в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства

Время и стоимость билетов: 11.00-17.00, вход свободный

Аудитория: 12+

