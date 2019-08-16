Как артисты за историями охотились. В Томском ТЮЗе выпускают первый вербатим

16 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский ТЮЗ

АВТОР Мария Симонова

Вербатим — не обычный спектакль. В его основе не художественный вымысел, а реальные истории. Актеры лично знакомы с теми, кого будут играть.

Какой он, документальный театр, узнаем уже совсем скоро — 28 и 29 августа в ТЮЗе сыграют премьеру вербатима «студенТЫ».

Что такое вербатим?

Вербатим — один из самых популярных видов театральных представлений в России в начале XXI века. Его можно сравнить с книгами нон-фикшн. Вербатим рождается из реальных монологов и диалогов, услышанных и записанных актерами. В нашей стране вербатим в первую очередь был связан с московским Театром.doc. Но, конечно, подобные проекты рождались по всей России. Только Томск долгое время оставался в стороне от таких работ. И наконец ТЮЗ замыслил свой вербатим. Тему выбрали для нашего города всегда актуальную — обратились к студентам.

— Говорят, у нас в городе каждый пятый студент, но на самом деле — даже каждый первый, — полагает Елена Бурова, исполняющая обязанности директора Томского ТЮЗа. — Просто кто-то учится сегодня, а кто-то уже окончил университет. И для всех студенчество — это особенное, и непростое, и очень счастливое время. Молодость, свобода, взросление… Думаю, спектакль о студентах будет близок многим. Парадокс — наш город считается университетским, а спектаклей о студенчестве в Томске нет… Если театру интересна молодежная аудитория, конечно, такой спектакль в репертуаре будет кстати. Мы решили, странно ставить спектакль про «чужих» студентов, когда в Томске столько своих. Захотелось аутентичной истории. Истории именно про нас. Понятно, что такую задумку можно было воплотить только в рамках документального театра. И мы поняли: нужен вербатим!

«Звездная» команда

Вербатим — своеобразный жанр, работа с ним требует своих подходов и значительно отличается от сочинения более традиционного спектакля. Создавать «студенТОв» позвали «звездную» команду. В мае в Томск приехал драматург Вячеслав Дурненков. Он часто занимается текстами для документальных проектов. Он приложил руку к таким известным вербатимам, как спектакль о новосибирском Академгородке «Элементарные частицы» и этнографическая история «Мирение. Телеутские новеллы». Оба были номинированы на национальную премию «Золотая Маска».

Вячеслав Дурненков сравнивает сбор материала для спектакля с лабораторией:

— Ребята встречались с героями, постоянно приносили мне новые тексты, мы их обсуждали, — рассказывает драматург о работе над «студенТАми». — Для меня было важно, чтобы в вербатим попали разнообразные герои, чтобы люди рассказывали живые, неофициальные вещи. Хотелось показать томское мировоззрение. Наши герои — это студенты и преподаватели, неважно, нынешние или бывшие. Среди персонажей есть даже… антистудент! Он бросил учебу, поскольку не видит смысла в образовании и не считает его нужным для жизни. Абсолютно разные герои для вербатимов нормальны — в них не бывает однозначных ответов. Задача — как раз показывать многообразие явления.

Когда драматург завершил свою часть работы, приехал режиссер. Над постановкой работает Антон Безъязыков, главный режиссер Кемеровской драмы. Его томские зрители могут помнить по спектаклю томского драматического театра «Остров Рикоту». Или по запоминающимся кемеровским работам, которые когда-то привозили к нам на гастроли — это в первую очередь «Ревизор» Гоголя. С вербатимом Безъязыков тоже знаком не понаслышке. В Кемерове он поставил «Мирение. Телеутские новеллы». Те самые, где драматургом был Вячеслав Дурненков, так что работать в тандеме авторы «студенТОв» умеют.

Чем своеобразный жанр интересен режиссеру?

Он непредсказуем, для него нет рецепта успеха. Это самый настоящий эксперимент, предугадать результат которого сложно, — признается Антон Безъязыков. — И не будем забывать, что вербатим — это, прежде всего, живые истории живых людей! С профессиональной точки зрения безумно интересно наблюдать, как живая (не книжная) речь влияет на актеров, а слово на характер, как возникает персонаж, как он начинает развиваться. Можно соглашаться с персонажами или спорить с ними, они могут нравиться или раздражать. Но главное — эти люди живут среди нас, это наше окружение. Это реальность.

Актеры в поисках персонажей

Артистов, занятых в «студенТАх», ждала принципиально новая работа. Вербатим предполагает свои подходы. Для начала они превратились в «ловцов» героев и историй.

— Нам дали неделю — идите, смотрите, ищите, разговаривайте с людьми, — вспоминает Анастасия Чеверс, актриса Томского ТЮЗа. — Мне поиски дались легко. Сначала встретилась с близняшками, недавно окончившими ТПУ, а потом с той героиней, чья история в итоге вошла в вербатим (важная особенность этой студентки — она очень чистоплотна и выселяет из общежития соседок, не соответствующих ее высоким требованиям — примечания М.С.). Рассказала про услышанные истории драматургу, он сразу выбрал ту, что про общежитие. Получилось, я быстро нашла свою героиню. Не скрывала от девушки, что мы общаемся для вербатима, она легко согласилась на беседу. Ее единственной просьбой было не называть ее имени и фамилии. Судьбой спектакля она не слишком интересуется. Только просила меня сказать, когда премьера, и всё.

Среди героев «студенТОв» есть и человек, образование отрицающий. Человека, известного всем, связанным с вербатимом, под именем «антистудент», нашел артист Игорь Савиных.

— Вячеслав Дурненков объяснил нам основные принципы вербатима, и мы с коллегами отправились на «охоту», искать героев, — рассказывает о начале работы над постановкой Игорь Савиных. — Наш город полон интересных личностей, поэтому выбор был большой. Вариантов, где «охотиться», было много — можно было познакомиться со студентами на улице, в кафе, на набережной. Я подумал, что все направятся к тем, кто получает или уже получил образование. Решил пойти вразрез с этой линией и выбрал человека-полную противоположность студента. Так его и именовал, антистудент. Он быстро согласился на встречу. Самое интересное прозвучало не во время интервью. Когда общался с ним под запись, он был закрыт, рассказывал немногое… Сложно было добыть информацию. Но как только я поблагодарил его и выключил диктофон, все изменилось. К беседе подключилась жена антистудента, у них начался очень увлекательный диалог. Незаметно снова включил запись… Та часть разговора и вошла в мой фрагмент вербатима. У меня были и другие идеи, но драматургу понравилась история об антистуденте. Знаю, мой герой ждет премьеры с нетерпением — ему очень хочется посмотреть на себя со стороны. Прежде он никогда не был персонажем спектакля…

Впрочем, никто в Томске раньше не был связан с вербатимом. И это запоминающаяся работа.

Необычно все, начиная с формы интервью. Ты осознаешь — за текстом, который ты будешь произносить со сцены, стоит реальный человек, он может находиться в зале и видеть тебя, — объясняет Игорь Савиных. - Пока не осознал, насколько это сложно — до премьеры еще есть время, нахожусь в творческом поиске, перенимаю мировоззрение персонажа, стремлюсь понять его точки зрения, его логику. Но работать с текстом реального человека очень интересно. Помню, как долго и упорно, несколько часов сидя в наушниках, расшифровывал записанную на диктофон беседу, фиксировал каждое слово, каждый вздох. Сегодня, когда работаю с текстом, погружаюсь в атмосферу того разговора, это помогает примерить на себя роль. Важно, что я сам общался с этим человеком, знаю, как это происходило.

К существованию реального прототипа артисты относятся по-разному:

— Я бы хотела не знать человека, которого играю, — признается Анастасия Чеверс. — Вербатим требует досконального копирования, а мне интересно, когда ты читаешь и сам ищешь, создаешь образ.

Другая особенность вербатима — некнижный язык сделает историю более близкой зрителю:

— Надеюсь, он поможет зрителям увидеть на сцене живых людей, за которыми стоят их судьбы и истории, — говорит Игорь Савиных.

Город и его студенты

Студенчество — тема широкая, оставляющая простор для совершенно разных разговоров. О чем же будет вербатим в ТЮЗе?

— В первую очередь, конечно, о поисках смысла. И хотелось бы порассуждать о том, какой же студент сегодня, отличается ли он от вчерашнего, будет ли таким же завтра? — поясняет Антон Безъязыков. — Есть желание поговорить и о том, как такое количество вузов влияет на город, если вообще влияет. Меняется ли город вместе со своими студентами? Еще, поскольку история рассказывается от лица итальянки, мне важен ее свежий взгляд со стороны.

Вместе проще

Вербатим — масштабный проект с большой командой, работа над ним в ТЮЗ идет с мая. Одному театру было бы сложно воплотить ее в жизнь. Но «студенТАм» повезло с партнерами:

— Мы еще в прошлом году обсуждали с «Территорией», международным фестивалем-школой современного искусства, с которым уже ни раз сотрудничали, лабораторию по документальному театру, — рассказывает Елена Бурова. — Но тогда проект не сложился. Зато весной все решилось стремительно, видимо, звезды сошлись. Спасибо большое за поддержку и компании СИБУР. С ними мы тоже часто вместе работаем, надеюсь, у нас впереди еще много ярких проектов. «студенТЫ» стали частью совместного проекта «Территории» и СИБУРа — «Арт-лаборатории». Вербатим — история экспериментальная. Студенты бывают разные, но Томск — город, объединяющий абсолютно разных людей. И на сцене будут совершенно не похожие друг на друга герои. А студенчество — словно мостик, соединяющий разные поколения.

Увидеть, какие они, совершенно разные и при этом совершенно томские студенты, удастся в Театре юного зрителя 28 и 29 августа.

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