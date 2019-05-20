Старые города. Как сохраняют деревянную застройку в польском Белостоке

20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Google Maps

#Oldtownchallenge Старые города специальный проект Томского Обзора

В центре польского города Белосток есть район, название которого звучит знакомо и по-русски – это Бояры (Bojary, Białystok).

В районе сохранилась двухэтажная деревянная застройка рубежа ХIX и ХХ веков. Единственное, что по мере развития поглотившего Бояры Белостока осталось в центре города от бывшей деревни. Желание снести деревянные дома, чтобы построить на их месте что-то «более городское» возникало регулярно.

- Большим ударом для Бояр была стройка панельных домов в 1960-1970-е годы. Тогда часть исторической застройки была разрушена – рассказывает Збигнев Томаш Климашевски, председатель Ассоциации «Наше Бояры» и городской депутат. - То, что осталось на сегодняшний день – это что-то вроде оазиса в центре города, это как музей под открытым небом.

Так выглядела улица Старобоярская на открытке 1910 года. Здания с деревянной резьбой и декоративными воротами до наших дней не сохранились. Фото из коллекции Яна Муравейского. Подготовил Гжегож Коссаковский Фото: http://www.ciekawepodlasie.pl

Ассоциация «Наше Бояры» уже больше 20 лет занимается сохранением боярской архитектуры.

- Мы определяем ценность сохранения исторической застройки Бояр в трех планах: архитектурном, историческом и природном – говорит Збигнев Томаш Климашевски. - Нам удалось за время нашей работы добиться того, что Бояры, как комплекс исторической застройки, находятся под охраной консерватора памятников архитектуры. На практике это значит, что каждый инвестор, который планирует что-то строить в нашем районе, может это сделать лишь согласно четким предписаниям. Вместе с архитекторами мы разработали шесть образцов домов. И только такими могут быть построены новые здания здесь. Пусть даже они будут построены из кирпича, и пусть их внутреннее убранство будет самим современным, но снаружи они должны сохранять исторический вид: форму, высоту и внешнюю деревянную отделку.

Кроме того, ассоциация создала специальную команду по делам Бояр при мэре Белостока, чтобы напрямую обсуждать будущее района. Тем более, что основная часть зданий находится в городской собственности.

- Было время, когда городские власти продавали эти здания частным лицам – объясняет Климашевски. - И конкретно эти дома до сих пор в заброшенном виде. Мы смогли донести чиновникам, что это неправильный путь. Теперь городские дома отделываются и передаются разным общественным институтам, главным образом культурным. В данный момент мы разрабатываем также городской проект, который позволит софинансировать отделку частных домов, даже до 70 процентов стоимости ремонта. Таким образом город может стимулировать развитие района.

Деревянный Белосток сегодня Фото: http://www.ciekawepodlasie.pl

Однако принципиальность в плане сохранения деревянной застройки и передача района под опеку консерватора нравится далеко не всем. Збигнев Томаш Климашевски вспоминает несколько случаев возгораний, в основном, опустевших домов.

- Согласно закону, если дом охраняется как памятник, нельзя делать никаких изменений в его внешнем виде, а ремонт надо подробно и поэтапно согласовывать с консерватором памятников архитектуры. Поэтому у нас была пара пожаров. И мы догадываемся, что это владельцы домов предпочли такой путь, чтобы освободить место под новое здание. Поэтому по остальным опустевшим домам мы запустили круглосуточный мониторинг.

- Бояры – это историческое место, поэтому мы заботимся о нем, об этой истории. Здесь жили и бывали знаменитые персонажи, ученые, артисты, художники. Здесь останавливался Йозеф Пилсудский (герой польской борьбы за независимость). Но для этого надо стараться, надо лоббировать, объяснять. Чиновники, как правило, хотят что-то новое, они хотят двигаться в будущее. Мы доносим как жителям, так и городским властям, что Бояры - это ценность сама по себе, и отлить что-то из стекла и бетона всегда легко, но восстановить историческое наследие невозможно.

Текст: Паулина Сейжень / Paulina Siegien

Фото: ciekawepodlasie.pl

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