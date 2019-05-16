CreativeMornings в Томске: лекции-завтраки для творческих людей и не только

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2019 // Фото: CreativeMornings Oslo

В этом году Томск стал четвертым городом в России, где будут проходить лекции международного проекта CreativeMornings. Первая встреча состоится уже в мае.

Что же такое CreativeMornings? Рассказываем в нашем обзоре.

Креатив на завтрак

В 2008 году нью-йоркский дизайнер Тина Рот Эйзенберг, владелица популярного дизайнерского блога Swiss Miss запустила серию бесплатных ежемесячных лекций. Они должны были стать альтернативой для дорогих многочасовых конференций по графическому дизайну, в которых Тина успела поучаствовать, как креативный специалист. Ее идея заключалась в том, чтобы создать более доступное событие, которое бы не подразумевало больших временных и финансовых затрат. Тине казалось, что большинство дизайнеров посещают конференции не столько ради звезд индустрии, сколько для возможности пообщаться на кофе-брейках с другими творческими людьми.

Так для соседей по Бруклину были запущены утренние лекции CreativeMornings, приправленные большим количеством кофе и выпечки. Они позволяли вдохновить коллег разговорами на профессиональные темы прямо перед работой, завязать полезные знакомства и даже найти работу. Лекции понравились публике - и через пару лет новые «главы» - именно так в CreativeMornings называют новое место их проведения на карте открылись в швейцарском Цюрихе и Лос-Анджелесе. За 11 лет CreativeMornings вырос до 200 с лишним глав на всех населенных континентах!

У проекта есть свой манифест, центральная идея которого «Творчество в каждом!» - «Everyone is creative!»:

Творческая жизнь требует смелости и действия, честности и трудолюбия. Мы здесь, чтобы поддержать вас, праздновать вместе с вами и поощрять вас делать то, что вы любите. Мы верим в силу сообщества. Мы верим, что кому-то не пофиг. Мы верим в контакты лицом к лицу, в возможность учиться друг у друга, в объятия и «дай пять». Мы объединяем людей, которые движимы страстью и целеустремленностью, уверены, что они будут вдохновлять друг друга и вдохновлять на перемены по соседству и в городах по всему миру.

Сейчас Тина параллельно занимается сразу несколькими проектами, кроме CreativeMornings - приложением для работы со списками TeuxDeux, стартапом временных татуировок tattly.com, глобальным каталогом креативных профессионалов и компаний CreativeGuild ™. А еще один предмет забот дизайнера - коворкинг-сообщество FRIENDS на третьем этаже дома №47 по улице Берген в Бруклине, которое Тина запустила с одноклассниками. В просторном пространстве с кирпичными стенами, старыми деревянными полами и изобилием окон работают 35 креативщиков - дизайнеров, режиссеров, писателей, иллюстраторов, разработчиков, фотографов.

CreativeMornings в деталях

CreativeMornings Moscow Фото: Илья Дельвиг, inraw.ru

В Россию проект впервые пришел в 2013 году - тогда была открыта московская глава CreativeMornings. В 2014-м присоединился Санкт-Петербург, после добавилась Тюмень, и вот теперь Томск - 202-й по счету.

Главу в новом городе запускают местные организаторы-волонтеры с одобрения нью-йоркского офиса проекта.

Утренними лекторами CreativeMornings становятся дизайнеры, фотографы, иллюстраторы и другие представители креативных профессий. Главное условие - герои не должны повторяться, выступить на СМ можно лишь однажды. После лекции по теме, гость CreativeMornings отвечает на вопросы слушателей.

Спектр тем лекций-завтраков широк - от урбанизации и самообразования до храбрости или еды. Но ежемесячно определяется одна, общая для всего мира. Предлагают темы города-участники проекта в порядке очередности их присоединения к проекту. Например, в мае 2019-го это «Preserve», что можно перевести как «Сохранение». Ее предложил Чарльстон, город, где расположен старейший музей в США.

Все лекции проводятся пятничным утром, но конкретную дату проведения той или иной встречи в каждом городе определяют местные организаторы, они же приглашают лектора.

У каждого города в палитре CreativeMornings есть свой цвет и свое обозначение. У Томска это цвет молодой хвои и буквы TSK.

Площадку, кофе, завтраки, наклейки-плакаты и сувениры для участников, как и фото-, видеосъемку обеспечивают партнеры мероприятия. В каждом городе они свои. Стать партнером просто - достаточно написать команде локальных организаторов и предложить свои возможности.

Попасть на CreativeMornings всегда можно бесплатно, регистрация на мероприятия открывается заранее. Обычно количество участников ограничено - все зависит от количества мест на принимающей площадке и желающих послушать того или иного лектора.

Все лекции снимаются на видео и выкладываются в интернете для тех, кто не смог попасть на утреннее мероприятие.

В чем сила

CreativeMornings Moscow, апрель 2019-го года Фото: Илья Дельвиг, inraw.ru

Цель CreativeMornings состоит в том, чтобы создать для творческого сообщества города возможность познакомиться, послушать вдохновляющего лектора, обсудить волнующие творческие вопросы и, возможно, даже найти для себя интересные проекты.

«Для города CreativeMornings - это возможность отметить себя на креативной карте мира, обозначить позиции в борьбе за людей и идеи. Томск - небольшой город, но здесь хватает талантливых профессионалов. Здесь много студентов и людей, которым хочется развиваться, знакомиться и проводить время с пользой. А для партнеров лекций это хороший выход на активную творческую аудиторию, которая во многом влияет на то, каким будет город завтра» - уверены организаторы CreativeMornings Tomsk.

Кроме того, CreativeMornings - это большое международное сообщество креативных профессионалов. Участие в нем позволяет, оставаясь локальным, влиться в глобальное коммьюнити - найти возможных заказчиков, познакомиться с коллегами, обмениваться идеями и быть в курсе самых последних трендов креативной сферы.

Все лекции CreativeMornings Tomsk будут анонсироваться на главном сайте проекта и в социальных сетях, там их можно будет найти по хештегу #cmtsk :

Томский Обзор - информационный партнер CreativeMornings Tomsk

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