Handmade железного века: как изготовить фигурку священного лося, если ты кулаец? Инфографика

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Исаев, Алина Малютена

Когда на берегах Средиземного моря разворачивалась история Древнего Рима, а Ши Хуанди основывал первую китайскую империю, Сибирь обживали кулайцы.

Первобытные обитатели Западной Сибири жили в эпоху раннего железа — с V века до нашей эры по V век уже нашей эры. Они расселились по всему центру континента, от Алтая до Северного Ледовитого океана и от Уральских гор до Дальнего Востока, просуществовали тысячу лет и растворились в своих потомках — кетах, уграх, самодийцах и множестве других сибирских народов.

Где жили кулайцы

Территория сегодняшней Томской области была одним из древних центров кулайской культуры.

Кулайцы жили в тайге. Селились на берегах рек и озер, сами городища устраивали на возвышенностях, укрепляя их рвами и валами. В городищах устраивали полуземлянки: когда часть жилища была над поверхностью, а часть — выкапывалась.

В Сибири, на огромной территории от северной тундры до Алтая, от Иртыша до Енисея обнаружили более сотни городищ, святилищ и могильников кулайцев. Главной находкой стали бронзовые фигурки, отлитые кулайцами. Через животных, людей и мифических персонажей из металла ученые смогли понять, как кулайцы видели мир и относились к нему. В то же время, они делали предметы из серебра, керамическую посуду, оружие и другие необходимые в быту вещи.

Кулайские твари и где они обитают

Из рога и кости, а позднее, и из железных нашивок, кулайцы делали доспехи, из железных пластин — конические шлемы, похожие на сирийские. Отливали наконечники для стрел и копий, короткие мечи.

И конечно, бронзовые фигурки. Их можно разделить на несколько разных типов: зооморфные, похожие на животных; орнитоморфные — похожие на птиц и антропоморфные — напоминающие человека.

Были и другие, например, мировое древо.

Мировое древо

Оно иллюстрировало представление кулайцев о мире: крона — «верхний» мир духов, средняя часть — земная реальность, корни — «нижний» загробный мир.

Лось

Лось был самым важным животным для кулайцев. Даже созвездие Большой Медведицы они называли Большим Лосем. По мнению кулайцев, состарившиеся лоси превращались в «мамонтов» и уходили жить в Подземный мир.

Люди

Эти фигурки изображали как людей в полный рост, так и личины — возможно, портреты выдающихся кулайцев.

Птицы

Это жители Верхнего мира и помощники шамана, указывающие дорогу в Нижний мир. Есть среди них и посредники между мирами — например, водоплавающие птицы, бывающие и под водой, и на земле, и в Верхнем, небесном мире.

Хищники и хтонические существа

Звероподобные, агрессивные, сверхъестественные, хищники олицетворяли подземное царство и дикую мощь земли. Кроме того, к хтоническим существам могли отнести и жителей загробного мира. Часто эти существа не рождались, а перерождались — из долгожителей-животных или людей.

Сложные изображения

Кулайцы делали и многоголовые звере-птице-человекоподобные фигурки. Там существа были сплетены в единую композицию, не всегда поддающуюся однозначному толкованию.

Мастер-класс: как изготовить фигурку священного лося

Бронзовые фигурки кулайцы отливали в формах из глины, выполненных по такой же технологии, как и у кельтов в Европе. В наше время археолог-исследователь из ТГУ Сергей Терехин провел в конце ХХ-начале ХХI века несколько десятков экспериментальных плавок металла, чтобы изучить и восстановить технологию, которой пользовались кулайцы.

А выглядела она так:

Иллюстрации: Николай Исаев

Карточки: Алина Малютена

Распечатать кулайскую инфографику можно, скачав этот файл: ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ.

Она оптимизирована под формат А1 и будет выглядеть вот так:

Источники:

Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура — Томск: Издательство Томского университета, 1984;

Семенова О. В. Кулайская культура как объект туристского интереса // Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий: сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции;

Терёхин С. А. Экспериментальные исследования в области древней цветной металлообработки (по материалам кулайской культуры. Васюганский этап) — Вестник Томского государственного университета, 2009 г.

Команда проекта: Катерина Кайгородова, Николай Исаев, Егор Хворенков, Алина Малютена, Татьяна Горн, Михаил Новиков.

Эскиз проекта подготовлен в рамках Летней школы инфографики Urban Media School-2018. UMS — совместный образовательный проект Томского Обзора и Высшей школы журналистики ТГУ.

UMS благодарит за содействие в подготовке материала сотрудников Томского областного краеведческого музея им. Шатилова.

Тэги/темы: