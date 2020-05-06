Фотофонд. Майские праздники в советском Томске

6 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: 1 мая, Томск. Начало 1950-х. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Традиция отмечать День весны и труда и День Победы массовыми шествиями по улицам города сложилась в советское время и сохраняется до сих пор.

Сегодня рассказываем и показываем, как в советское время отмечали главные весенние праздники 1 Мая и 9 Мая в Томске и области. В выпуске — редкие фотографии первомайского парада в 1930 году и самого первого Дня Победы в 1945 году.

1 Мая

По сведениям газеты «Знамя революции» первая первомайская демонстрация прошла в Томске 1 мая 1918 года под лозунгом «Да здравствует советская власть, диктатура рабочих и крестьян над буржуазией!» Это был не просто праздник труда, а праздник наступающего социализма. В той же газете даются четкие инструкции для манифестантов: демонстранты строились в ряды по восемь человек, одна группа отставала от другой на пять шагов и выступала со своим знаменем. 1 мая к восьми часам утра демонстранты направлялись к двум главным сборным пунктам — площади Соляной и площади Революции. Социалистическая партия и детская колонна собирались на Базарной площади. Затем колонны направлялись по разными маршрутами шествия.

В 1920-х годах 1 Мая — день боевой солидарности рабочих всех стран, день сплочения вокруг рабочих трудящихся масс города и деревни», «праздник пролетарской борьбы и побед». Это день международной демонстрации единства рабочего класса, крестьянства и угнетенных народов.

В 1926 году, в связи с приказом центра о сокращении расходов на декорирование города, были отменены иллюминация мостов и установка статуи Ленина на площади Революции.

Постепенно 1 Мая превращается в самый настоящий праздник труда. В газетах подводились итоги пятилеток, демонстрировались достижения промышленного и сельского хозяйства. В 1935 году состоялось массовое гуляние на площади Революции с духовым оркестром, физкультурными играми, массовыми танцами. Подведены итоги первой пятилетки и озвучен призыв к борьбе против капитала, фашизма и угрозы империалистической войны.

Во время Великой Отечественной Войны 1 Мая становится днем смотра боевых сил трудящихся. А главный лозунг — «Трудящиеся всех стран, соединяйтесь для борьбы против немецко-фашистских захватчиков!»

1 мая 1930 годы. Демонстрация в Воронино-Пашенской школе (ныне деревня в Асиновском районе Томской области) Из фондов ТОКМ

Первомайская демонстрация. 1930 год Из фондов ТОКМ

Встреча двух колонн на стекольном заводе Красная Сопка. 1 мая 1931 года Из фондов ТОКМ

Первомайский митинг в Новокусково (ныне деревня в Асиновском районе Томской области) Из фондов ТОКМ

Первомайская демонстрация в Томске. 1967 год Из фондов ТОКМ

Первомайская демонстрация в Томске. 1979 год Из фондов ТОКМ

9 Мая

10 мая 1945 года. Праздник Победы в Томске. «Томск никогда, кажется, не видел столь внушительной демонстрации, такой величайшей радости на лицах людей. Полыхают знамена в колоннах, высоко поднимаются портреты величайшего вождя и полководца товарища Сталина, который привел нашу страну к победе, на вершину славы и могущества».

Парад Победы в современном его понимании в Томске не проходил. Улицы и площади украшали праздничным оформлением — первомайской и победной символикой. Проходили торжественные заседания, спортивные мероприятия в честь дня Победы. Так в 1955 году на стадионе «Динамо» состоялся большой спортивный праздник.

Позже проходили митинги, шествия с возложением цветов к мемориалу памяти в Лагерном саду, встречи с ветеранами. Первый парад состоялся в конце 1990-х.

День Победы. 9 мая 1945 года Из фондов ТОКМ

Встреча воина-победителя и серебряная свадьба. 16 мая 1945 года Из фондов ТОКМ

Группа ветеранов Великой Отечественной Войны у знамени 423 стрелкового полка 166-й дивизии Из фондов ТОКМ

Шествие ветеранов к мемориалу боевой славы в Лагерном саду. 1972 год Из фондов ТОКМ

Встреча ветеранов Асиновского военно-пехотного училища (АВПУ) со своим знаменем, присланным из музея Вооруженных Сил СССР. Из фондов ТОКМ

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Текст: Лукия Мурина

Литература, использованная при подготовке материала:

Знамя революции. №87. Среда, 1 мая. 1918

Красное знамя. №98. Пятница, 1 мая. 1925

Красное знамя №89. Суббота, 1 мая. 1943

Красное знамя. №92. Четверг, 10 мая. 1945

Красное знамя. №91. Вторник, 10 мая. 1955

Красное знамя. №102. Четверг, 1 мая. 1975

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