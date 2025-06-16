Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по корпусам ТПУ

16 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В июне Томский политех проведет ряд бесплатных сборных экскурсий по музеям и корпусам университета, сообщает пресс-служба вуза.

Первое подобное мероприятие пройдет в четверг, 19 июня. Томичей ждут экскурсии по выставке «Наука и Победа: Томский политехнический в 1941–1945 гг.». Аналогичное мероприятие пройдет и 25 июня.

По субботам, 21 и 28 июня, в 12.00 стартуют обзорные экскурсии по Горному корпусу ТПУ на ул. Советская, 73. Прогулки будут посвящены знакомству с историей здания, особенностями архитектуры, историей становления первой геологической школы за Уралом. Кроме того, можно будет заглянуть в исторические лекционные аудитории.

Также 21 июня томичи смогут прогуляться по Главному корпусу университета и узнать его «тайны». Экскурсоводы расскажут об истории строительства здания, фактах о первом названии корпуса, первых аудиториях, а также о «деталях» и символах Томского политеха. Кроме того, во время экскурсии можно будет зайти в исторический актовый зал. Начало в 15.00.

В субботу, 28 июня, стартует экскурсия по Европейскому кварталу — территории, где располагаются здания первых корпусов Томского политеха. Здесь томичам расскажут об истории строительства исторического кампуса вуза, часть зданий которого стали памятниками архитектуры федерального и регионального значения. Начало в 12.00.

В этот же день, в 14.00 стартует обзорная экскурсия по третьему корпусу ТПУ «Опытный Физический» (пр. Ленина, 43). Экскурсоводы расскажут об истории строительства и жилом флигеле при физическом корпусе, о создании первого НИИ, появлении телевидения и сборке первого сибирского самолета.

Участие в экскурсиях бесплатное. Чтобы попасть на них необходимо записаться по телефону +7 (3822) 70-56-71 или через сообщения в официальной группе Комплекса музеев.

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