РТК-Сервис презентует на ЦИПР-2025 компоненты первого в России 100% отечественного ядра мобильной сети

3 июня 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Российский разработчик НТЦ ПРОТЕЙ предоставил возможность протестировать свое ПО Центру компетенций РТК-Сервис для подбора телекоммуникационного оборудования. Компоненты ядра сети с высокой производительностью будут доступны операторам связи в качестве альтернативы зарубежным решениям. Один из вариантов сборки представят участникам конференции ЦИПР-2025 на стенде ПАО «Ростелеком» со 2 по 7 июня в Нижнем Новгороде.

Разработку ПО для создания отечественного решения «Пакетное ядро мобильной сети 4G PROTEI EPC» ведет компания НТЦ ПРОТЕЙ. В продукте заинтересована «большая четверка» операторов связи, ведущих проекты по модернизации и расширению сетей связи, и некоторые операторы уже успешно внедряют его на своей сети.

«НТЦ ПРОТЕЙ уже несколько лет работает над проектом по созданию отечественного ядра мобильной сети. Наш опыт разработки и внедрения ядра сети 4G и его элементов накапливался годами, в основном в рамках внедрений за рубежом. Раньше интерес к российским решениям в нашей стране со стороны ведущих операторов был незначительным и ограничивался определенными нишами. Однако в нужный момент мы оказались готовы предложить рынку решение, альтернативное импортным. Мы видим, что интерес к отечественному продукту есть у всей отрасли, ведь задачи по импортозамещению стоят перед всеми операторами „большой четверки“. И в целом проект по модернизации ядра сети 4G — особо значимый в том числе для Правительства России», — говорит директор по маркетингу и системным исследованиям НТЦ ПРОТЕЙ Владимир Фрейнкман.

Ранее западные поставщики предоставляли единый комплекс ПО и оборудования для построения мобильных сетей. Сейчас операторам связи требуется альтернативное комплексное решение — ПО, разработку которого ведет НТЦ ПРОТЕЙ, и инфраструктура, которая бесшовно свяжет программные и аппаратные компоненты для формирования мобильного ядра сети. Компания РТК-Сервис провела комплекс работ по подбору наиболее оптимального состава оборудования и созданию соответствующего ПАК.

Эксперты Центра компетенций РТК-Сервис стартовали серию экспериментов для проверки максимальной производительности комплексного решения, в том числе от вендоров из производственного кластера «Ростелекома». Проработка различных сценариев сборки позволит операторам «большой четверки» получить решение, соответствующее их потребностям для уже существующей или планируемой телеком-инфраструктуры. Помимо российского производства компонентов, ПАК должен соответствовать самым жестким требованиям к надежности и функционалу, а также критерию «цена-качество».

На сегодняшний день уже протестированы: серверное оборудование GAGAR>N, сетевая часть — от компаний Бифорком Тек и ELTEX, базовая станция Булат, узел трансляции IP адресов CG-NAT1 и платформа зеркалирования трафика NPB производства RDP.RU, а также шлюз IPSecGW и операционная система EcoRouterOS от компании РДП-Инновации.

Для проведения тестирования команда объединила разные компоненты в единое системное решение и развернула компоненты ядра мобильной сети в виртуальной среде на стенде в Лаборатории сетевого тестирования РТК-Сервис. В процессе были решены десятки задач в части совместимости узлов, проведено функциональное и нагрузочное тестирование, что позволило убедиться в надежности и высокой производительности решения в разных вариантах сборки.

«Сам процесс отбора для участия в таком разноплановом проекте позволил множеству отечественных вендоров проявить себя, что, несомненно, усиливает конкуренцию на рынке. В целом хочу отметить, что за минувшие годы российские разработчики и производители сделали ощутимый рывок и в части технологического развития, и в плоскости усиления потенциала своих решений для операторского рынка. Наш опыт работы по реализации особо значимого проекта говорит о том, что „было бы желание“, а российские инженеры смогут вывести решения на нужный уровень», — добавил Владимир Фрейнкман.

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