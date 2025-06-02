В Северске во время тушения пожара нашли гараж с марихуаной

2 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В одном из гаражей Северска нашли 1,2 кг марихуаны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Растения обнаружили во время проверки сообщения о возгорании в гаражных боксах. Полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков — 35-летнего местного жителя.

По предварительным данным, с начала февраля мужчина выращивал и хранил запрещенные вещества в арендованном гаражном боксе. Помещение было оснащено системой вентиляции, палатками с осветительными приборами и горшками. В сообщении уточняется, что марихуану мужчина выращивал и хранил для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Теперь северчанину грозит до 10 лет колонии.

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