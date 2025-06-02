18+
18+
РЕКЛАМА

В Северске во время тушения пожара нашли гараж с марихуаной

Город, Криминал, Происшествия, Томские новости, интересные новости Томска сводка происшествий жесть наркотики выращивание культивация марихуаны в Се В Северске во время тушения пожара нашли гараж с марихуаной

В одном из гаражей Северска нашли 1,2 кг марихуаны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Растения обнаружили во время проверки сообщения о возгорании в гаражных боксах. Полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков — 35-летнего местного жителя.

По предварительным данным, с начала февраля мужчина выращивал и хранил запрещенные вещества в арендованном гаражном боксе. Помещение было оснащено системой вентиляции, палатками с осветительными приборами и горшками. В сообщении уточняется, что марихуану мужчина выращивал и хранил для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Теперь северчанину грозит до 10 лет колонии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Кедровый может остаться без горячей воды из-за долга ресурсников

30 мая 2025
Томские новости

Томичей приглашают на вторую «Мессу всех народов»

27 мая 2025
Город

Весна пришла! Цветущий Томск в объективе Вячеслава Смирнова

4 мая 2025
Томские новости

Главные городские вызовы на 2025-й год — мэр Махиня

6 мая 2025
Томские новости

В Томске впервые за три года прошел «Бессмертный полк»

9 мая 2025
Томские новости

В Томске отметили День радио традиционным выкидыванием техники

8 мая 2025
Томские новости

В Северске на стройплощадке энергоблока БРЕСТ-ОД-300 монтируют мостовой кран

7 мая 2025
Томские новости

Почти два десятка лесных пожаров потушили в Томской области за выходные

5 мая 2025
Город

Куда сходить на «ТОМе»? Подборка мероприятий от «Томского Обзора»

14 мая 2025