Томские следователи спустя 24 года раскрыли дело о покушении на китайских челноков

13 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Раскрыто уголовное дело о взрыве на вещевом рынке «Народный» в Томске в 2001 году, пролежавшее «на полке» более 20 лет.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру Томской области, в ходе расследования удалось установить причастность к взрыву двух местных жителей. Им предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство по мотиву национальной ненависти».

В свое время дело вызвало широкий общественный резонанс: взрыв был направлен против китайских челноков, однако по случайности от него пострадали граждане Киргизии.

По версии следствия, с 1999 по 2004 годы в Томской области функционировала банда, члены которой в 2001 году с целью устрашения решили совершить убийство лиц китайской национальности, занимавшихся торговлей на рынке «Народный».

Один из членов банды по указанию ее лидера изготовил самодельное взрывное устройство, поместил его в сумку с вещами и оставил возле торговой палатки. Впоследствии продавщица на рынке взяла сумку в руки, но услышав характерный щелчок, отбросила ее под прилавок. В результате взрыва погибших не было, однако пять человек получили травмы легкой и средней степени тяжести.

«Уголовное дело было возбуждено прокуратурой Ленинского района города Томска в 2001 году, после чего на протяжении 22 лет предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением обвиняемых», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В свою очередь следственное управление СКР по Томской области в пресс-релизе уточняет, что следователи-криминалисты вместе с коллегами из ФСБ в процессе расследования старого дела выявили новых свидетелей. «Эффективно разработанная стратегия проведения допросов позволила получить изобличающие виновных показания», — отмечается в сообщении.

В ходе следствия вину в содеянном фигуранты признали полностью. «На допросах следователю дали подробные и последовательные показания по существу инкриминируемого деяния, которые впоследствии подтвердили при проверке их на месте», — говорится в пресс-релизе.

В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второй обвиняемый отбывает наказание в исправительной колонии за ранее совершенное преступление.

Оба ведомства в сообщениях добавляют, что материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в 2001 году СМИ сообщали, что взрыв мог быть связан с борьбой за вещевой рынок между китайской и киргизской диаспорами. Он произошел утром 7 июня 2001 года, когда Томск готовился отметить День города.

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