Томичей приглашают послушать «Тигра»

21 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский ТЮЗ

В Томском театре юного зрителя продолжается цикл «Читки современной драматургии». На этот раз томичей приглашают познакомиться с пьесой Полины Коротыч «Тигр».

— Мы с главным режиссером театра Иваном Орловым придумали «Читки», чтобы знакомить зрителей с наиболее яркими, интересными пьесами последних лет, — рассказывает куратор проекта, руководитель литературно-драматургической части Томского ТЮЗа Мария Симонова. — Томскому зрителю автор тоже знакома — она написала пьесу по мотивам «Обыкновенной истории», спектакль по которой идёт в нашем театре.

«Тигр» попал в шорт-лист конкурса новой драматургии «Большая Ремарка». Это абсурдистская история о том, что однажды в обычной семье появился тигр, а потом внезапно исчез. Организаторы проекта предлагают томичам послушать пьесу, а затем обсудить её.

— Современный театр не может существовать без современной драматургии. В связи с этим мы решили проводить читки пьес. Одна из задач проекта — донести эти тексты до аудитории, чтобы как можно больше людей услышали лучшие работы 2023–2024 годов. Также после читки мы хотим поговорить со зрителями, услышать от них обратную связь, понять, откликнулась ли им пьеса, — рассказывает Иван Орлов, главный режиссер театра.

Послушать «Тигра» можно в воскресенье, 24 ноября, по адресу: пер. Нахановича, 4. Начало в 18.00, стоимость билетов можно узнать на сайте театра.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».