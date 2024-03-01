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СИБУР провел карьерный фестиваль в Томском политехническом университете

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Во вторник, 27 февраля, в рамках инженерной школы «ХИМПРОМ-2024» состоялся СИБУР ФЕСТ. 100 молодых инженеров и химиков знакомились с компанией, особенностями работы на производстве и программами для старта карьеры.

Как сообщает пресс-служба компании, «ХИМПРОМ-2024» проводится при поддержке платформы «Россия — страна возможностей». Школа организует лекции, экскурсии на производственные площадки, мастер-классы и тренинги, а также открывает доступ к стажировкам от компаний-партнеров. Принять участие смогли победители олимпиады «Я — профессионал» по направлениям химической и био- технологий. В ней участники показали свои знания в профессии, поборолись за денежные призы и карьерные бонусы.

В рамках СИБУР ФЕСТа студенты пообщались с топ-менеджерами и HR-специалистами СИБУРа. Они смогли задать свои вопросы о карьере в компании и послушать тематические выступления молодых специалистов.

Про направления работы, технологии и экологические инициативы СИБУРа студенты узнали на интерактивных станциях — там они решали задания и общались с сотрудниками. Самые активные выиграли брендированные призы.

«Открытие инженерной школы „Химпром“ — это очередная веха в сотрудничестве Томского политехнического университета и компании СИБУР. Мы всегда с большим удовольствием поддерживаем инициативы вуза и стремимся встречаться со студентами, так как видим в них большой потенциал. „Томскнефтехим“ уделяет особое внимание работе с молодыми специалистами, предоставляя широкие возможности для их развития. Начиная с 2024 года мы планируем увеличить количество молодых сотрудников на 50% и нанять 158 человек, с нетерпением ждем талантливых специалистов!», — прокомментировал Владимир Плешков, генеральный директор «Томскнефтехим».

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