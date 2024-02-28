Еще один каменный дом включен в перечень объектов культурного наследия Томской области

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

Каменное здание по пр. Ленина, 40 в Томске попало в перечень объектов культурного наследия региона. Соответствующий приказ издал областной комитет по охране объектов культурного наследия.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, предварительно региональный Центр по охране и использованию памятников установил историко-культурную ценность объекта. Согласно заключению, одноэтажный каменный дом представляет редкий для Томска тип купеческой усадебной застройки конца ХIХ столетия.

Специалисты Центра по охране памятников отметили уникальность архитектуры здания. Архитектурно-художественное оформление фасадов дома выполнено в «кирпичном» стиле. Центральная ось фасада акцентирована полукруглым аттиком. Крыша по главному фасаду оформлена парапетным ограждением с коваными решетками ажурного рисунка на кирпичных столбиках.

«Принято решение включить это здание в перечень выявленных объектов культурного наследия. У него есть ряд отличительных особенностей. Например, карниз дома широкий, многопрофильный, декорирован „поясом“ и декоративными элементами по осям оконных простенков. Оконные проемы имеют рустованное обрамление. Углы дома оформлены лопатками с декором. Подоконная часть выделена профильным горизонтальным поясом и прямоугольными филенками с профильным обрамлением», — отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Здание по пр. Ленина, 40 было построено в 1888 году. В конце XIX века усадьба принадлежала томскому купцу 2-й Гильдии Михаилу Леонтьевичу Куренкову.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».