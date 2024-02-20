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Томичи могут купить eSIM в Telegram

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В России начались продажи виртуальных SIM-карт в мессенджере Telegram. Приобрести их можно в боте приложения, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на МТС.

«56% россиян в Telegram уже пользуются чат-ботами, для них это простой и быстрый способ купить eSIM и сразу же выйти на связь. С технологической точки зрения, Telegram позволяет обеспечивать комфортное взаимодействие с пользователем, не привязываясь к сессиям, а, следовательно, снижает уровень уязвимости к мошенничеству», — приводят слова первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу МТС Инессы Галактионовой.

Уточняется, что в боте можно выбрать подходящий тариф и номер телефона. Затем, подтвердив личность через МТС ID, пользователь активирует карту на своем устройстве с помощью QR-кода.

По данным издания, чаще всего eSIM покупают пользователи 24-35 лет. Большинство из них — 70% — мужчины. География подключения виртуальных SIM-карт по большей части в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Саратове.

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