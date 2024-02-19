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В Томске открылся 19 Сибирский фестиваль керамики

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На минувшей неделе в Первом музее славянской мифологии открылся 19 Сибирский фестиваль керамики. Темой этого года стали «Сказки и легенды Сибири» и «Сибирь — место силы!».

Как уточняют организаторы, экспозиция знакомит гостей с новыми направлениями развития этого вида искусства, а также материалами и техниками.

«В рамках фестиваля мастера продемонстрируют широкую палитру возможностей керамики, высокий художественный уровень и разнообразие стилей и традиций», — сообщали организаторы.

На открытии гостей ждало фарфоровое fashion-дефиле коллекции украшений сербской гостьи Катицы Лишка от Модельного агентства NOVO MODELS. Затем состоялась презентация выставочного проекта декоративной ландшафтной скульптуры «Степные легенды» профессора кафедры «Художественная керамика» Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского Алеся Мигаса. Кроме того, гостям представили экспозицию по итогам XII Всероссийского фарфорового симпозиума «Фарфоровая Сибирь».

Мероприятия в рамках фестиваля будут проходить до середины апреля. В это время томичи смогут посетить экскурсии и авторские мастер-классы по керамике.

Директор музея Ольга Павлова на открытии
Фото: Серафима Кузина

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