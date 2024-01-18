В Северске началась установка ядерного реактора БРЕСТ-300

На Северском химическом комбинате начался монтаж энергоблока реакторной установки нового поколения БРЕСТ-ОД-300. Вчера, 17 января, строители погрузили в шахту первую часть его корпуса в виде опорной стальной плиты весом 165 тонн, которая служит нижним ярусом ограждающей конструкции, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Ограждающая конструкция — внешняя часть корпуса реакторной установки обеспечивает удержание теплоизоляционного бетона, формирует дополнительный локализующий барьер защиты, который следует за границей контура теплоносителя. На ее поверхности температура должна быть не больше 60 градусов, а радиационный фон фактически равен естественному», — говорится в сообщении.

Строительство ведется на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) в рамках проекта «Прорыв». Помимо ключевого элемента системы — энергоблока мощностью 300 МВт — ОДЭК будет включать объекты пристанционного ядерного топливного цикла — комплекс по производству смешанного уран-плутониевого нитридного топлива, а также модуль переработки облученного ядерного топлива.

По словам главного конструктора реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 Вадима Лемехова, строящийся реактор является «металлобетонной конструкцией, в которой предусмотрены металлические полости под размещение оборудования первого контура. Пространство между полостями при сооружении поэтапно заполняется бетонным наполнителем».

Также он добавляет, что корпус ректора доставляли по частям и собирали уже на строительной площадки ОДЭК.

Добавляется, что проект «Прорыв» реализуется Госкорпорацией «Росатом» на СХК с 2012 года. Он нацелен на создание и промышленную реализацию замкнутого топливного цикла в реакторах на быстрых нейтронах.

Фото: Администрация Томской области

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