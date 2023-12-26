Умер известный томский краевед Виктор Нилов

26 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 26 декабря, скончался известный томский журналист, краевед, драматург Виктор Нилов.

Прощание с ним состоится в четверг, 28 декабря, в ритуальном зале «Реквием» на ул. Рабочая, 2, стр. 3 с 11.00 до 11.45.

Виктор Нилов родился в семье военного. В Томск попал в студенчестве в конце 1950-х. Получив диплом радиофизика в ТГУ, работал инженером в НИИ ПП, ассистентом кафедры в РФФ ТГУ, научным сотрудником в ТУСУР. В 1960-х гг. сотрудничал с редакцией многотиражной газеты ТГУ «За советскую науку», являлся актёром Народного театра Дома учёных, пробовал себя в драматургии. Автор пьесы «Альма-Матер», написанной к 375-летию Томска — за её постановку Народный театр Дома учёных получил в 1980 году премию Томского комсомола. В 1986—1991 — собкор газеты «Наука в Сибири». Один из учредителей Томского общества «Мемориал» в 1988 году. Инициатор создания в 1990-м году независимой газеты «Томский вестник», где проработал до 1996 г. Занимался общественной деятельностью, краеведческими проектами. Вместе с актёром и художником Леонтием Усовым создал любительское объединение «МХАТ имени А.П. Чехова на Уржатке». Один из создателей фестиваля «Чеховские пятницы». В последние годы изучал биографию и творчество уроженца Томской области Иннокентия Смоктуновского — предлагал назвать в его честь сквер у томского ТЮЗа и установить там памятник актеру.

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Виктора Нилова.

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