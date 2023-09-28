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МТС увеличил скорость мобильного интернета в Северске

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В Северске скорость мобильного интернета абонентов МТС в среднем выросла на четверть после апгрейда действующего оборудования в районе улиц Комсомольской, Калинина и Курчатова, а также запуску новой базовой станции на территории промзоны.

Как сообщает пресс-служба оператора, улучшенная сеть четвертого поколения покрывает все общественные и жилые здания в центре Северска: заводоуправление СХК, музыкальный театр, музей города, школы и супермаркеты. В этой зоне заметно ускорилась загрузка «тяжелого» цифрового контента — ПО, видео, музыки и фотографий. Впервые сеть LTE МТС стала доступна в промзоне: пользоваться цифровыми сервисами получили работники предприятий, расположенных на производственной площадке СХК, включая Северскую ТЭЦ и ремонтно-механический завод.

«Северск является приоритетной территорией для МТС в регионе, и уже несколько лет мы активно строим здесь сеть, обеспечивая жителей услугами связи премиального качества. Кроме того, планомерное строительство и укрепление сети МТС позволяет внедрять цифровые технологии на якорных для экономики региона предприятиях, в том числе в химической и нефтяной отрасли, где использование NB-IoT может гарантировать точные прогнозы, экономию ресурсов и обеспечить автоматизацию процессов» — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Годом ранее МТС запустила новое телеком-оборудование в районе парка Победы, Перинатального центра, БЦ «Тайм», поликлиники №2, школы №198 и дома-«трилистника» на Коммунистическом проспекте.

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