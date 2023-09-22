Дом за рубль в Томске. 5 фактов о Пушкина, 28в

22 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

История и архитектура

Дом на ул. Пушкина, 28в был построен в начале ХХ века, в качестве года обычно указывают 1907-й. Усадьба, в которую входили три здания, принадлежала потомственному дворянину Францу Богушевскому. В число памятников архитектуры Пушкина, 28в не входит, но является объектом фоновой застройки. Деревянное здание в два этажа и почти 200 квадратов площади рублено в обло, или в чашу. Это ручной и наиболее простой и доступный способ возведения бревенчатых конструкций. Его особенность — теплые углы в срубе. Цоколь дома выстроен из кирпича. Деревянные резные наличники и карнизы украшают фасады здания.

Что располагалось

Улица Пушкина, на которой расположен дом, ранее называлась Иркутская, часть одной из главных транспортных магистралей Томска того времени и часть Сибирского тракта. Вероятнее всего, здание было обычным жилым домом, возможно, доходным. Известно, что в усадьбе Богушевского работало колбасное заведение, а часть площадей сдавалась в аренду под трактир, ресторан, бакалейную лавку, булочную-кондитерскую, чайную-столовую, а также под жилье. В советское время дом принадлежал Первому Сибирскому политехническому техникуму, потом был жилым многоквартирником. В 2013-м году его признали аварийным и расселили — специалисты сошлись во мнении, что требуется капитальный ремонт. Несколько лет здание пустовало.

Участие в программе

В феврале 2018 года дом получил шанс на новую жизнь. Администрация города провела необходимую работу и подготовила включение здания в программу «Дом за рубль». Прошли торги, выиграл единственный заявитель, ООО «Каскад Т», получив объект в аренду на 49 лет. Сделал проект реконструкции дома и расчистил территорию, после чего компания поменяла учредителя. Непосредственным инвестором проекта и арендатором стала Елена Шипицина.

Что происходит сейчас?

За несколько лет был сделан полный капитальный ремонт дома — от инженерных коммуникаций до внутренней и внешней отделок. Полностью ввести его в эксплуатацию планируется к концу 2023 года.

— Этому зданию повезло, что его — как и соседний дом на Пушкина, 28а — своевременно законсервировали. У нас вопрос по выделению средств на обеспечение сохранности расселённых домов решался несколько лет, за это время от некоторых зданий остались только обгорелые руины и сейчас их приходится восстанавливать фактически с нуля. К счастью, на момент завершения расселения здания на Пушкина, 28в все эти вопросы были решены. На этом доме сруб сохранён полностью, без переборки, заново ставили только тамбур, срубленный в полбревна, обновили декор и обшивку. Сейчас ведутся работы по благоустройству, установке оконных заполнений на цокольном этаже и устранение мелких ошибок, допущенных при отделке фасада, — рассказал председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации города Томска Никита Кирсанов.

После окончания работ инвестор планирует сдавать офисы, размещенные в здании, в аренду.

Почему этот дом важно сохранять для города

Фоновые здания ценны тем, что они сохраняют историческую среду и позволяют жителям и туристам понять, как выглядела раньше городская застройка. При этом, отсутствие статуса памятника удешевляет их ремонт для арендаторов, так как позволяет привлекать менее дорогостоящих подрядчиков для проведения работ. Квартал или район, застроенный соразмерными друг другу зданиями примерно одного исторического периода позволяет сохранять атмосферу Старого Томска и становится объектом туристического интереса.

Фото: Серафима Кузина

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