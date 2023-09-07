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Руководство Пушкинского музея планирует развивать томский книжный фестиваль

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Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина планирует развивать книжный фестиваль «ТОМ» в Томске. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщила руководитель учреждения Елизавета Лихачева.

— Мы планируем развивать книжный фестиваль. Томск — университетский город, здесь это очень актуально. Если каждый студент Томска купит по книжке, то каждое издательство, которое сюда приедет (на фестиваль — прим. ред.) — уедет пустым. Тем самым мы выполняем сразу несколько задач — поддерживаем издательства, развитие научной мысли, передаем накопленный массив данных студентам, — отметила Елизавета Лихачева, подчеркнув, что проведение в Томске книжного фестиваля было «отличной идеей, близкой к гениальности».

Она также рассказала, как Пушкинский музей планирует развивать бывшие региональные филиалы ГЦСИ, ставшие филиалами ГМИИ.

— У каждого из таких филиалов был свой, особенный, проект. У Северо-Кавказского это «Аланика», у Калининграда «Саунд Эраунд», у Питера — «Кураторский форум», а в Томске — «Родом из Сибири». Мне кажется, что у каждого филиала должен быть такой якорный проект, который определяет бренд региона, бренд места, — рассказала Елизавета Лихачева.

Она также отметила, что головная институция планирует сделать каждый из этих фестивалей общероссийскими.

Также Лихачева подчеркнула важность результатов подобных событий для городов страны.

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