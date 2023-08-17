18+
18+
РЕКЛАМА

Завтра в Томском парке «Околица» стартует концертная программа «Праздника топора»

Конкурсы и акции, Культура в Томске, Праздник топора, Томские новости, фестиваль околица праздник топора праздники интересные новости Томска куда сходить планы на выходные Завтра в Томском парке «Околица» стартует концертная программа «Праздника топора»

Завтра, 18 августа, начинает работать главная концертная площадка «Праздника топора», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Программа стартует в 13.00 — на основной сцене «Околицы» развернется областной фестиваль вокально-инструментальных ансамблей и кавер-групп — «ВИА FEST». В 20.30 начнется концерт группы «Калинов мост».

На гастрономической площадке «На топоре» пятница — «День шефов». В 13.00, 15.00 и 17.00 состоятся кулинарные мастер-классы для посетителей; в 14.00 гостей будет развлекать коллектив «Непоседы», а в 16.00 развернутся акустические сеты с гитарой.

В субботу, 19 августа, в 11.40 на главной сцене «Околицы» будет звучать джаз в исполнении Большого JAZZ-оркестра, а также коллектива «Сибирский диксиленд» и солистки Ирины Родилес. В 14.00 состоится концерт кемеровского Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп»; в 20.00 для гостей фестиваля будет петь Сергей Павловский.

В дни фестиваля введён запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Нарушение правил использования воздушного пространства грозит административным штрафом: гражданам — в размере 30-50 тыс. рублей, должностным лицам — 50-100 тыс. рублей; юрлицам — 300-500 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности до 90 суток (п.2 ст. 11.4 КоАП РФ).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят в музейный сад

28 июля 2023
Томские новости

«Томскводоканал» опубликовал обновленный список домов, попадающих под масштабное отключение

24 июля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатную экскурсию по выставке работ сибирских художников

25 июля 2023
Томские новости

Завтра в центре Томска откроется выставка пожарной техники

17 августа 2023
Томские новости

Сегодня в Томске стартует фестиваль региональной гастрономии «Тайгастро»

1 августа 2023
Томские новости

Томичам будут подвозить воду во время масштабного отключения в начале августа

25 июля 2023
Томские новости

В Томской области зафиксирована наибольшая площадь лесных пожаров в 2023 году

19 июля 2023
Томские новости

Вырубка соснового леса в Томской районе для строительства карьера ведется незаконно — власти

11 августа 2023
Томские новости

Томичей приглашают на фестиваль коренных народов Сибири в выходные

1 августа 2023
<