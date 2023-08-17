Завтра в Томском парке «Околица» стартует концертная программа «Праздника топора»

17 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман, из архива издания

Завтра, 18 августа, начинает работать главная концертная площадка «Праздника топора», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Программа стартует в 13.00 — на основной сцене «Околицы» развернется областной фестиваль вокально-инструментальных ансамблей и кавер-групп — «ВИА FEST». В 20.30 начнется концерт группы «Калинов мост».

На гастрономической площадке «На топоре» пятница — «День шефов». В 13.00, 15.00 и 17.00 состоятся кулинарные мастер-классы для посетителей; в 14.00 гостей будет развлекать коллектив «Непоседы», а в 16.00 развернутся акустические сеты с гитарой.

В субботу, 19 августа, в 11.40 на главной сцене «Околицы» будет звучать джаз в исполнении Большого JAZZ-оркестра, а также коллектива «Сибирский диксиленд» и солистки Ирины Родилес. В 14.00 состоится концерт кемеровского Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп»; в 20.00 для гостей фестиваля будет петь Сергей Павловский.

В дни фестиваля введён запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Нарушение правил использования воздушного пространства грозит административным штрафом: гражданам — в размере 30-50 тыс. рублей, должностным лицам — 50-100 тыс. рублей; юрлицам — 300-500 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности до 90 суток (п.2 ст. 11.4 КоАП РФ).

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