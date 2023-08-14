Более 20 издательств примут участие в фестивале искусства и чтения «ТОМ»

14 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Томский государственный университет при поддержке Транспортной группы FESCO с 8 по 10 сентября проведут фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Более 20 издательств представят свою продукцию на книжной ярмарке в Университетской роще ТГУ. Гости смогут приобрести художественную литературу и нон-фикшн, книги для детей и подростков, путеводители и книги по краеведению.

Как уточняют организаторы, участие в книжной ярмарке подтвердили федеральные и региональные издательства: Ad Marginem, V-A-C Press, «Абрикобукс», «Арка», «Есть смысл», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Макушин медиа», «Медиарост», «Неолит», «Редкая птица», «Новое литературное обозрение», «Открытая кафедра», «Самокат», «Сибирь на страницах», «Свиньин и сыновья», издательства Музея истории ГУЛАГа и Государственной Третьяковской галереи, московский книжный дистрибьютор «Медленные книги», издательство Томского государственного университета и другие. Свои издательские проекты на фестивале искусства и чтения «ТОМ» представит ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Наталия Почтарева, руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина: «Музейные издательства привезут в Томск редкие, прекрасно иллюстрированные книги об искусстве. Большинство из них нельзя приобрести в обычных книжных магазинах. А ведь у нас в Томске много ценителей хороших книг. Об этом можно судить уже потому, что в прошлом году томичи скупили 80% привезенной продукции в первый день фестиваля. В целом же за три дня ярмарки было продано более тысячи экземпляров. В этом году участвует больше издательств. Кроме того, на ярмарке будет работать павильон презентаций, где посетители смогут узнать подробно о той или иной книге от автора или представителя издательства».

В дни фестиваля будет работать площадка для совместного чтения родителей с детьми. Партнер ГМИИ им. А.С. Пушкина — Транспортная группа FESCO — выпустила репринтные издания детских книг о путешествиях, транспорте, море. Многие взрослые наверняка читали эти книги в своем детстве. Сейчас у них будет возможность показать эти книги своим детям и побывать на театрализованной читке.

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» пройдет в рамках празднования 10-летия Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и 145-летия Томского государственного университета.

Подробную информацию обо всех издательствах, которые будут представлены на книжной ярмарке, можно найти на сайте фестиваля, а также в социальных сетях ТГУ и Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Партнер ГМИИ им. А. С. Пушкина — Транспортная группа FESCO.

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