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Ботаникум. Зачем нужны нежные кубышки?

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Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?

Партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в сибирской тайге. Вместе с ней мы исследуем лесные просторы и узнаем у специалистов интересные факты о редкой флоре в спецпроекте «Ботаникум» на Томском Обзоре.

В озерах Томской области можно встретить небольшой желтый цветок, плавающий на поверхности воды — это не кувшинка, а ее родственница — кубышка.

Нежные растения не просто красивы, они часть водных экосистем. «Для природы любой вид — это компонент уже работающей системы. Если мы посмотрим на водоем в разрезе, то внизу у нас будут водоросли, потом более крупные водоросли-макрофиты или мелкие сосудистые растения, и уже ближе к берегу появится пояс той зелени, в котором будут кувшинки и кубышки», — рассказывает Наталья Чернова из Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН. Чем больше в сообществе видов, которые имеют сходное значение для экосистемы, тем она устойчивее, особенно в глобальных процессах вроде изменения климата.

Но и антропогенное воздействие имеет не меньшее значение. И оно может быть разным. Например, в грантовом конкурсе «Газпромнефть-Восток» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» регулярно побеждают экопроекты. Победители одного из них приводили в порядок территорию на берегу Ушайки — в работе приняли участие более 70 сотрудников предприятия вместе с семьями и партнерами из городского волонтерского движения «Общий дом».

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