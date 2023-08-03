В Томске откроется выставка картин Владимира Пантелеева о сибирской природе

3 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Пантелеев

Завтра, 4 августа, в Томском областном художественном музее откроется выставка томского художника Владимира Пантелеева «В краю Сибирском», известного, прежде всего, пейзажами суровой и дикой сибирской природы. Экспозиция объединит более полусотни живописных работ, часть из которых будет представлена впервые, сообщается на сайте музея.

«Тема промышленного освоения Севера и неулыбчивый колорит таежной Сибири стали главной нотой в творчестве Владимира Пантелеева. Его работы, наполненные ясностью и простотой — это искренние живописные впечатления от путешествий по необъятным просторам томского края», — отмечают организаторы.

Фото: artmuseumtomsk.ru

Выставка будет работать до 10 сентября. Стоимость взрослого билета — 200 рублей, также экспозиция доступна по Пушкинской карте. Более подробную информацию можно найти на сайте музея.

Владимир Пантелеев (1935-2005) родился в г. Выкса Горьковской области. Окончил Чебоксарское художественное училище. С 1957 года жил и работал в Томске. Более 10 лет отдал преподавательской деятельности, являлся главным художником томского художественного фонда (1987–1990гг.). За годы активной работы художник обрел широкую известность, регулярно проводил небольшие персональные выставки, участвовал в областных и республиканских экспозициях. Член Союза художников СССР с 1989 года.

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