Выпуск диоксида кремния и жидкого стекла планируется в кластере на базе томского «Ильменита» с 2026 года

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2023 // Фото: ilmenite.ru

Власти Томской области рассчитывают, что инвесторы в рамках промышленного кластера на базе АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» (ТГОК «Ильменит», Томская область) запустят производство диоксида кремния и жидкого стекла в 2026 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Андрей Антонов.

«С потенциальными инвесторами обсуждаются проекты по созданию производств диоксида кремния, жидкого стекла, в том числе в рамках частного промышленного парка. По предварительной оценке, запуск производств планируется в 2026 году», — сказал Антонов.

По его словам, в настоящее время подготовлен проект «дорожной карты» по формированию промкластера «Цветные и редкоземельные металлы» на базе ГОКа, а также определены потенциальные участники кластера, в их числе сам «Ильменит», ООО «Сибирский титан» (СП «Сибирского химического комбината» и бизнесмена Андрея Северилова), которое в 2024 году намерено запустить производство пигментного диоксида, и другие компании.

Он также отметил, что параллельно ведется поиск инвесторов, заинтересованных в создании производств газобетона, силикатного кирпича, тротуарной плитки, изделий из искусственного камня и стекла с использованием сырья Туганского месторождения. Кроме того, планируется запуск производств диоксида кварца, кварцевой муки, композитного кварцевого расклинивающего агента. Все проекты находятся в стадии проработки.

Как сообщалось, задачу сформировать промкластер на базе ГОКа поставил в начале 2023 года губернатор Томской области Владимир Мазур. Глава региона отмечал, что для запуска производств на базе «Ильменита» существует вся необходимая инфраструктура, в том числе свободные земельные участки и инженерные сети.

АО «Туганский ГОК «Ильменит» (входит в АРМЗ — горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом») — горнодобывающее предприятие, созданное в сентябре 2002 года для промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков. В настоящее время добыча идет только на Южно-Александровском участке. В мае 2022 года ГОК вышел на проектную мощность — 575 тыс. тонн песков в год. Ввод второй очереди с увеличением мощности до 6,9 млн тонн песков запланирован на 2028 год.

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