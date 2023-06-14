Томские гиревики привезли «золото» и «бронзу» с чемпионата России

Томские спортсмены стали обладателями медалей чемпионата России по гиревому спорту в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир собрал более 400 участников из 43 регионов страны. Из Томской области на состязания отправились 11 атлетов.

По итогам соревнований томский спортсмен Дмитрий Черкашин стал чемпионом России в дисциплине «двоеборье» в весовой категории до 85 кг (248,5 очков). Его брат — Иван Черкашин — с результатом 83 подъема стал третьим в упражнении «длинный цикл» в весе до 95 кг. В результате братья Черкашины вошли в состав сборной команды России для участия в международных стартах. Оба спортсмена тренируются под руководством Николая Тимофеева.

По итогам трёх соревновательных дней команда Томской области заняла четвертое место, пропустив вперед представителей Санкт-Петербурга (1 место), Калужской области (2 место) и Республики Бурятия (3 место).

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