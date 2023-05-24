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Документальный фильм о создании томского сериала «Соцсети» можно посмотреть онлайн

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Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал документальный фильм о создании первого полностью снятого в Томске сериала «Соцсети», сообщает киностудия CAST production.

На создание альманаха о том, как люди стали заложниками цифрового мира, ушло три года. Сначала команда выиграла грант в размере 1,5 миллиона рублей на создание трёх серий, затем дособирала 500 тыс. рублей на монтаж и графику через краудфандинг. Позднее проект поддержала федеральная стриминговая платформа PREMIER.

Действие сериала разворачивается в недалёком будущем в Томске. Каждый из шести эпизодов представляет собой отдельную историю в разных жанрах, которые связывает центральная идея об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и о тотальном вовлечении в мир социальных сетей.

Авторы идеи сериала и продюсеры — Артём Сагеев, Евгений Жуков и Дмитрий Моторин. Главные роли в проекте исполнили звезды отечественной киноиндустрии: Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Эльдар Калимулин, Иван Мулин, Владимир Селиванов, Антон Кузнецов, Инна Коляда, Алексей Гоман, Евгений Шварц, Сергей Походаев, Данил Тябин, Алексей Матошин, Катерина Беккер и множество неизвестных театральных актеров из регионов, а также новые таланты из непрофессионалов, найденные на кастингах.

Напомним, премьера всех шести серий состоялась 7 января в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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