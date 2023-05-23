В Томске идет работа над вторым муралом фестиваля «Выход в город»

23 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Красноярский художник Александр Блосяк работает над муралом «Стена леса» в рамках фестиваля «Выход в город».

Масштабная работа украсит стену административного здания по пр. Кирова, 41. Ранее это место, как и другие девять, где будут размещены муралы, было согласовано с администрацией Томска.

Напомним, на прошлой неделе томские художники Илья Wince Маломощенко и Матвей Фатеев закончили работу над первым из десяти работ в рамках фестиваля. Композиция расположилась на здании хозяйственного корпуса Театра юного зрителя по пер. Нахановича, 4 стр. 1. Мурал площадью 150 кв. метров посвящен советскому драматургу Николаю Эрдману.

Фестиваль «Выход в город» будет проходить не только в Томске, но также в городе Асино и Колпашево в мае–июне. За это время художники из Томска, Красноярска, Омска и Новосибирска нарисуют 10 муралов, объединенных темой «Сибирь — место силы».

Фото: Серафима Кузина

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