Волонтеры нового проекта «Течение» займутся благоустройством ул. Шишкова

15 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске стартовал новый городской проект по благоустройству исторического района Болото «Течение». Его презентация прошла в минувшую пятницу, 12 мая, в Доме искусств. Авторы проекта сообщили, что уже этим летом планируют обустроить территорию по улице Шишкова, 7.

По словам куратора проекта Ирины Франк, сейчас поток людей в этом районе в основном аккумулируют Дом искусств и Музей славянской мифологии за счет своих культурных мероприятий. Сама по себе территория Болота недостаточна обустроена для того, чтобы люди сюда приходили просто погулять и отдохнуть, так как там отсутствует необходимая городская инфраструктура — уличное освещение, места общепита, парковки, зоны для отдыха.

Фото: Серафима Кузина

«Для того, чтобы немножечко преобразить центральную улицу исторического района Болото, мы создали этот проект „Течение“. Еще в прошлом году мы оформили красное кирпичное здание через дорогу (бывшая баня купца Завьялова). Сделали там ассамбляж — арт-гид по самым ценным архитектурным местам нашего района. Это был наш такой небольшой шажочек, чтобы как-то благоустроить улицу, — рассказывает куратор проекта Ирина Франк. — В течение всего прошлого сезона мы проводили по Болоту бесплатные экскурсии, субботники, старались показать, какой красивой может быть эта территория. Так, мы очистили прекрасную поляну напротив, убрали все сорняки, и у нас возникла идея, что эти места мы можем также улучшить и сделать чистые экологические пространства для отдыха».

План обустройства Шишкова, 7: N1 — проектное решение; N2 — бывшая баня купца Завьялова; N3 — Дом искусств. Фото: Дом искусств

Первой территорией, которую планируют обустроить уже в июне этого года, будет участок по ул. Шишкова, 7. Там предлагается создание парка с выходом к реке Ушайка, оформленного в естественном природном стиле Naturgarden. Над его визуальным решением работала группа ландшафтных архитекторов и дизайнеров Ольга Воронина, Наталья Ованенко и Диана Васильева. Согласно их проекту, на этой территории высадят шалфей, ковыль, золотарник и другие растения, не требующие постоянного ухода.

«Это будет красивое пространство с растительными насаждениями по берегу Ушайки. Туда можно будет прийти, посидеть, почитать книги, оторваться от городской суеты, потому что исторический район Болото немного отделен от городского центра. Но, может быть, в этом и наше преимущество, потому что здесь с помощью мероприятий, организованных Домом искусств, мы сможем развить необходимый Томску творческий кластер на этой исторической территории», — поясняет куратор проекта.

Вариант оформления парка Фото: Дом искусств

Помимо этого, чтобы привлечь еще больше внимания горожан и инвесторов к историческому району Томска, команда «Течения» планирует провести одноименный ландшафтный фестиваль. Он будет включать легкое точечное обустройство еще нескольких территорий, которые в дальнейшем можно будет также наполнить насыщенной культурной жизнью.

«К тому же следующий год в Томске юбилейный, и, я думаю, что приведение исторического центра в порядок — места, где когда-то и сформировался наш город, — будет прекрасным подарком», — считает Ирина.

Со стороны города проект уже вызвал интерес. На его презентации присутствовал и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска Сергей Чиков:

«Мы сотрудничаем с Домом искусств, поддерживаем их проекты по мере сил, поэтому рад, что посетил сегодня это мероприятие», — сообщаил он.

И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска Сергей Чиков Фото: Серафима Кузина

Подобный опыт точечного обустройства территорий с дальнейшим ее использованием и включением в различные городские мероприятия уже осуществляется в Нижнем Новгороде. Своими кейсами на презентации поделились первый заместитель АНО «АСИРИС» в Нижнем Новгороде Анна Давыдова и координатор социальных проектов в Нижнем Новгороде и экс-креативный директор «Дома архитектора» Екатерина Карзанова. Они рассказали, как архитектура и культура в их городе помогают друг другу и почему важно, чтобы исторические здания оставались «живыми».

На презентации присутствовали представители власти и городской общественности Фото: Серафима Кузина

Главное, что сейчас необходимо томскому проекту для реализации его целей, — это человеческий ресурс. Авторы отмечают, что будут рады любой помощи, поэтому приглашают к сотрудничеству как художников и дизайнеров, так и волонтеров и просто неравнодушных жителей города. Ожидается, что для всех участников проекта Дом искусств будет проводить различные мероприятия.

Ландшафтный архитектор проекта, доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства ТГУ Ольга Воронина Фото: Серафима Кузина

«Мы хотим продолжать проводить наши культурные субботники, которые мы как раз начали организовывать в прошлом году. Они будут очень насыщены. То есть не просто волонтеры пришли и прибрались, это будет именно такая культурная программа. Например, мы будем приглашать разные студии, чтобы они перед началом работ проводили растяжки, йоги. Будут приезжать интересные музыканты, винил-диджеи. Так мы хотим отблагодарить наших волонтеров за их труд. Для нас очень важно продвигать именно подобные ценности, потому что мы все-таки работаем в Доме искусств и это наш основной вид деятельности», — отмечает Ирина Франк.

Фото: Течение (vk.com)

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