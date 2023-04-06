В доходном доме Некрасовой в Томске отремонтируют системы пожарной безопасности

В объекте культурного наследия регионального значения «Доходных дом Е. Некрасовой» на пр. Ленина, 123 пройдет капитальный ремонт системы пожарной безопасности. Закупка о разработке соответствующей проектно-сметной документации размещена на rts-tender.

Заказчиком выступает областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций». Максимальная стоимость контракта составляет 1 832 314,50 рублей.

Помимо предоставления ПСД подрядчику до 15 августа 2023 года также предстоит пройти историко-культурную экспертизу, получить согласование проектной документации государственным органом охраны объектов культурного наследия, а также получить положительное заключение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Торговый дом был построен во второй половине XIX века. Здание — пример крупного доходного дома с богатым декором, реализованным лишь с помощью кирпича с применением песчаника.

Известно, что обширные участки земли и доходные дома на улице Миллионной (нынешнем проспекте Ленина в районе ЦУМа) принадлежали Некрасовым, сыновьям Максима Ивановича Некрасова, выбившегося в купцы третьей гильдии из мещан. Владельцем доходного дома на Миллионной (современный адрес — Ленина, 123) был Александр Максимович Некрасов, где его жена, Екатерина Христофоровна, вела торговлю железоскобяными и лакокрасочными изделиями.

Овдовев в 1902 году, купчиха Некрасова стала полноправной хозяйкой дома, где продолжала заниматься торговлей скобяными изделиями, о чем и свидетельствовала рекламная надпись на южной стороне дома. С приходом советской власти в 20-е годы все Некрасовские дома, в том числе и скобяной магазин, национализировали. В 1993 году бывший дом купчихи Некрасовой был принят на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения.

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