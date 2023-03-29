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У Томской области появилась гастрономическая карта

Еда, Томские новости, карта еда куда сходить что поесть интересные новости Томска У Томской области появилась гастрономическая карта

Гастрономическая карта региона опубликована на сайте «Гид-путеводитель по Томской области». В него вошли победители областного конкурса объектов общественного питания.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, карта представлена в формате меню с названием блюд, фотографией и адресом заведения, где его можно попробовать.

В разделе есть фильтр. С его помощью можно выбрать основные блюда, десерты и напитки, а также перейти на интерактивную карту Томской области, где активными точками отмечены все заведения, участвующие в проекте. Здесь же собраны отзывы посетителей.

Победителями конкурса, проводимого областным департаментом потребительского рынка, стали 80 блюд, авторами которых являются шеф-повара и кондитеры из 73 точек общественного питания Томской области.

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