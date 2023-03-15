И. о. мэра Томска и депутат облдумы поборются за кресло главы города на конкурсе

15 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Депутаты гордумы Томска выбрали из восьми кандидатов двух претендентов для участия в первых выборах мэра города через конкурсную систему, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Анатолий Рожков.

«Мы провели голосование и направим в думу Томска для дальнейшего рассмотрения двух кандидатов: Максима Лучшева и Михаила Ратнера», — сказал Рожков на заседании думы.

В свою очередь председатель думы Чингис Акатаев сообщил, что оба кандидата набрали по 14 голосов.

«Теперь у нас 11 апреля предстоит заседание, где тайное голосование решит, кто из претендентов наберет 25 голосов и станет мэром. Если 25 голосов никто из них не наберет, то через месяц мы вернемся к рассмотрению кандидатов. Если и в этот раз не наберут, то будет новый конкурс», — уточнил Акатаев.

Как сообщалось, 21 октября 2022 года группа депутатов Законодательной думы Томской области внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска.

27 октября облдума внесла изменения в региональное законодательство, предполагающие переход к конкурсной процедуре. После этого возникла необходимость внесения изменений в устав города, для чего провели публичные слушания. Из 85 голосовавших 65 выступили за отмену прямых выборов мэра Томска, 19 — против, один воздержался.

Занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Он вступил в силу.

6 декабря депутаты гордумы утвердили изменения в уставе города, которые предполагают переход от прямых выборов мэра к выборам из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 22 декабря утвердили порядок их проведения.

В феврале на 15 марта был назначен конкурс по отбору кандидатов. Документы на него подали депутат Законодательной думы Томской области Максим Лучшев, безработная Елена Уварова, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой (Томская область) Федор Шабанов, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов.

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