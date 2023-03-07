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В Томске сносят незаконный киоск на Елизаровых

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В Томске под контролем судебных приставов сносят незаконное строение на ул. Елизаровых, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Демонтаж производится на средства собственницы объекта. Поначалу приставу не удалось встретиться с ней, так как женщина не проживает по адресу, указанному в исполнительном документе. Поэтому её пришлось объявить в розыск. Позже приставам удалось созвониться с должницей и вызвать её на приём. Там женщину предупредили об административной ответственности.

Чтобы избежать наказания и не нести лишние траты, женщина наняла бригаду, которая приступила к разбору объекта.

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