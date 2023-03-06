Томские спортсмены привезли 11 медалей с чемпионата и первенства Сибири по кикбоксингу

Спортсмены из Томской области стали обладателями медалей чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по кикбоксингу, которые прошли в Иркутске в минувшие выходные.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре спорту, в турнирах приняли участие более 400 спортсменов из 10 регионов Сибири. Они соревновались в дисциплинах «лоу-кик», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

Спортсмены Томской области привезли домой 11 медалей разного достоинства: так, Данил Заев, Екатерина Коблякова, Дмитрий Визер, Артем Машагов и Алиса Суханова завоевали золотые медали. Серебряными призерами стали Вячеслав Манохин, Алина Карагина, Матвей Лобач и Лев Наледин. Почетное третье место заняли Артем Карев и Никита Булгаков.

К турниру спортсменов подготовили Семен Ануфриев, Дмитрий Голдинов и Денис Мещеряков.

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