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Томичей приглашают послушать джаз для влюбленных

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Во вторник, 14 февраля, в Центре культуры Томского государственного университета выступит муниципальный джаз-оркестр «ТГУ-62». Зрителям представят новую концертную программу «Джаз для влюбленных», приуроченную ко Дню Святого Валентина.

Как сообщают организаторы, гости вечера услышат джазовое исполнение таких популярных ретро-композиций как «Рио-Рита», «Море зовет», «Этого мне только не хватало».

«Программа поможет зрителям перенестись в атмосферу прошлых лет, почувствовать дыхание весны и погрузиться в океан любви и тепла», — говорится в сообщении

В концерте примут участие солист Томской областной филармонии Евгений Штейнмиллер и лауреат международных конкурсов «Поющая Сибирь» и «Jazz birds» Александра Архипенко.

Стоимость билетов: 350 — 600 рублей, купить их можно по ссылке.

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