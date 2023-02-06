В Томске до конца марта ограничат движение на участке улиц Беринга и Мичурина

6 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

С сегодняшнего дня в Томске сузят участок проезжей части на ул. Беринга и ул. Беринга. Ограничение будет действовать до 23.00 30 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в это время здесь будет временно ограничено движение транспортных средств по одной полосе дороги по ул. Беринга в районе домов № 13 и 15, а также по ул. Мичурина в районе дома № 59. В это время «Томскводоканал» будет выполнять замену аварийных участков водовода.

Движение транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».