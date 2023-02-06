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В Томске до конца марта ограничат движение на участке улиц Беринга и Мичурина

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С сегодняшнего дня в Томске сузят участок проезжей части на ул. Беринга и ул. Беринга. Ограничение будет действовать до 23.00 30 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в это время здесь будет временно ограничено движение транспортных средств по одной полосе дороги по ул. Беринга в районе домов № 13 и 15, а также по ул. Мичурина в районе дома № 59. В это время «Томскводоканал» будет выполнять замену аварийных участков водовода.

Движение транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

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