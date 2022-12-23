Члены семей участников СВО получат доступ к бесплатной юрпомощи в Томской области

23 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области члены семей участников специальной военной операции и ветераны боевых действий смогут получить бесплатную юридическую помощь. Соответствующие поправки приняли депутаты Законодательной Думы Томской области на прошедшем заседании.

«Очень непросто шел этот закон, хотя ни у кого не было сомнений, что его надо принимать, — отметила спикер облдумы Оксана Козловская. — Мы пока не понимаем, какой объем дополнительно финансовых ресурсов потребуется областному бюджету. То, что это произойдет и потребность возрастет совершенно очевидно».

По её словам, реализация обновленного закона потребует увеличения штата государственного юридического бюро, так как объем обращений к специалистам заметно увеличится. Оказывают бесплатную юридическую помощь также адвокаты, нотариусы и другие, например, уполномоченный по правам человека в Томской области.

«В последние несколько месяцев, начиная с конца сентября текущего года, был активный социальный запрос по статусу правового положения мобилизованных, — уточнил депутат Законодательной Думы Томской области Марат Валеев. — Возникла мысль совместно с Галиной Григорьевной Немцевой внести законопроект и дополнить этот перечень льготных категорий».

В свою очередь председатель комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов подчеркнул, что сейчас необходимо проверить, сколько средств потребует реализация обновленного закона.

«В бюджете эти расходы заложены и не увеличены, но по результатам мониторинга мы должны определиться. Категория расширяется, а финансирование пока на том же уровне осталось — где-то на уровне 26 млн рублей, — отметил Степан Михайлов. — Я думаю, что по итогам первого квартала следующего года мы будем вносить наши предложения. Тогда мы снимем первый срез, насколько увеличилось реально количество обращений».

Поправки в закон приняты единогласно. Он вступит в силу с момента публикации.

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