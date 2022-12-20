Завтра в Томске стартует самый крупный городской маркет подарков «Глинтвейн»

20 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 21 декабря, на всех этажах торгово-развлекательного центра «Изумрудный город» начнет работу новогодний маркет подарков «Глинтвейн».

Как уточняют организаторы, «Глинтвейн 2023» — это шестой ежегодный фестиваль, посвященный преддверию Нового года. В мероприятии принимают участие владельцы малого бизнеса, небольшие компании и предприниматели.

Посетителей будут ждать более 70 участников, которые представят свои лучшие товары в честь долгожданного зимнего праздника.

По словам организаторов, целью проекта они ставят поддержку малого бизнеса в Томске и повышение узнаваемости брендов.

Маркет будет работать ежедневно до 30 декабря с 10.00 до 22.00 по пр. Комсомольский, 13Б. Вход свободный. Расположение участников:

• 1 этаж — возле «Крафт кофе» и «Сырной коллекции»;

• 2 этаж — у детской зоны и М-Видео;

• 3 этаж — у входа в GOODWIN Cinema.

Организаторы мероприятия — Алина Беляева и Анжела Климова, томские предприниматели, маркетологи. За спиной Алины и Анжелы более 100 успешно проведенных ивентов городского масштаба. Бренд «BALANCE PROJECT» под руководством Алины Беляевой каждый год организовывает сезонные фестивали, которые посещают тысячи томичей и гостей города.

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