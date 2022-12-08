Дом не только писателей. В Томске открылась литературная студия «Про текст»

8 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В прошедшее воскресенье, 4 декабря, в Доме искусств состоялась презентация литературной студии «Про текст», созданной с целью поддержать молодых томских авторов и объединить их на одной площадке.

Как сообщает куратор проекта Ирина Франк, новое пространство открыто не только для начинающих писателей, но и для всех творческих людей, у которых есть свои проекты, в том числе образовательной направленности. Здесь они смогут представить свои работы, найти единомышленников и пообщаться с более опытными авторами.

«На самом деле сейчас интерес к локальной литературе Томска возрастает. Много молодых писателей, интересных изданий, например, „Погром“ или книга Ольги Нечаевой „Великая Тартария“. Всех творческих людей мы хотим объединить в Доме искусств. Это продиктовано пространством и историческим контекстом. На этой территории жил Вячеслав Шишков, томская писательская организация находится здесь, шишковские чтения проводятся здесь... Несмотря на то, что у нас уже есть творческое объединение писателей „Четверги“, попасть молодому автору туда достаточно трудно. Именно для них мы решили создать новую более комфортную среду, чтобы литература Томска становилась лучше, развивалась, не стояла на месте. Понятно, что опыт уже имеющейся писательской организации очень важно передать, но это происходит тяжело. Я думаю, наша студия сможет объединить людей разных поколений и ускорить этот процесс», — считает Ирина Франк.

Куратор литературной студии «Про текст» Ирина Франк Фото: Серафима Кузина

По ее словам, новое пространство будет работать как творческий коворкинг по предварительной онлайн-записи. Участников ждут музыкальные программы, встречи, читки. Также в рамках студии для всех желающих будет проходит обучение в формате лекций. Первые, посвященные литературе, стартуют уже в начале следующего года. Более того, если среди молодых авторов есть эксперты, разбирающиеся в какой-либо из творческих областей, то они также могут стать спикерами на подобных мероприятиях. Команда проекта отмечает, что готова к обсуждению новых форматов и открыта к экспериментам.

«Мы собираемся благоустраивать наше пространство дальше, планируем создать собственное издание, которое станет площадкой для разножанровых публикаций. Это будет такой журнал, рассказывающий о литературной и культурной жизни Томска. Сначала издаваться он будет в печатном формате, но в дальнейшем появится его электронная версия», — утверждает куратор проекта.

На открытии литературной студии Фото: Серафима Кузина

Гости литературной студии подчеркивают - подобная площадка для творческих людей необходима городу, но при этом важно найти общую интенцию и объединить людей не только местом, но и смыслами:

«Сегодняшняя поэтическая тусовка Томска очень неоднородна и с позиции эстетики, и с позиции содержания. Найти какой-то общий способ высказывания очень непросто. Мне кажется, что тут важнее всего правильным образом сбалансировать силы тех людей, которые сейчас занимаются творчеством. До пандемии такие поэтические „сходки“ начали усиливаться, набирать обороты, но после ковида все вновь развалилось и замолчалось. Раньше в Hall Bar такое устраивали периодически, было целых два объединения, одно из них — „Поэт + Пуля“, например. Сейчас все замерло, но, может быть, открывшаяся сегодня студия — этот тот самый необходимый толчок», — предполагает молодой поэт Валерий Гусаков.

«Для меня как для человека, который много всего читал про поэтов Серебряного века, литературные объединения — это воплощенная наяву мечта. Я очень надеюсь, что смогу иметь к этому какое-то отношение. Буквально только что подходила к организаторам и спрашивала можно ли на их площадке устроить чтение своих стихов или самопрезентацию для поиска аудитории, — они сказали, что это возможно. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время получится сделать такое мероприятие», — говорит еще один начинающий автор Оля Бисякова.

После торжественного открытия литературной студии и обсуждения вопроса, зачем же она нужна городу, на ее площадке выступили первые спикеры — это томская писательница и иллюстратор Ольга Нечаева и директор петербургского книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов.

Отмечается, что проект создан небольшой командой Дома искусств при поддержке регионального отделения Российского фонда культуры в Томской области. В дальнейшем к участию также приглашаются волонтеры и все жители, заинтересованные в развитие творческого и культурного потенциала города.

Текст: Алена Попова

Фото: Серафима Кузина

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