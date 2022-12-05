Первый этап строительства хранилища твердых радиоактивных отходов под Северском завершится в конце 2025 года

5 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Первый этап возведения приповерхностного хранилища твердых радиоактивных отходов 3-4 классов в Северске планируется завершить в конце 2025 года. Об этом сообщает «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»). Сейчас на площадке под Томском, куда впервые пригласили журналистов, активно ведутся строительно-монтажные работы.

Проектом предполагается возведение хранилища вместимостью в 142 700 кубических метров. Строительно-монтажные работы начались в 2021 году. Весь процесс предполагается разделить на четыре этапа.

После первого из них, включающего возведение инфраструктуры и сооружений для захоронения радиоактивных отходов, далее поэтапно будут достраиваться новые ряды ячеек.

Инвестиции в проект в целом составят 5 млрд. рублей. Источник финансирования — средства специального резервного фонда «Росатома».

Сейчас подрядчик занимается возведением комплекса зданий и сооружений административно-бытового назначения, транспортной инфраструктуры приповерхностного пункта финальной изоляции радиоактивных отходов, внутренних и внешних инженерных сетей. Предполагается, что первые карты (хранилища) для изоляции твердых радиоактивных отходов будут завершены уже в следующем году.

Параллельно с хранением твердых отходов планируется продолжение работы по жидким РАО.

«Срок эксплуатации пункта захоронения жидких радиоактивных отходов заканчивается в 2023 году. Мы планируем продлить его до 2033 года. Для этого нам нужно получить лицензии и провести общественные слушания, — рассказал журналистам первый заместитель директора по операционным вопросам филиала „Северский“ ФГУП „НО РАО“ Евгений Дудин. — После 2033 года мы планируем не пополнять пункт захоронения жидких радиоактивных отходов и заняться захоронением только твердых (в том числе полученных из жидких путем их концентрации)».

Дудин также отметил, что емкости пункта захоронения жидких радиоактивных отходов, введенного в эксплуатацию в 1963 году, на сегодняшний день заполнены на треть.

«Мы не планируем осуществлять закачку в пределах полной ёмкости полигона, поскольку приходим к тому, чтобы осуществлять отверждение ЖРО, переводить их в твердую фазу, заключать в твердую матрицу и хранить как твердые радиоактивные отходы в приповерхностных пунктах захоронения», — уточнил Евгений Дудин.

Напомним, ФГУП «НО РАО» получил лицензию на размещение и сооружение пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) на территории Томской области вблизи ЗАТО Северск летом 2020 года. Ранее были проведены общественные обсуждения по проекту строительства. По их итогам он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«Национальный оператор РАО» занимается созданием в России системы окончательной изоляции радиоактивных отходов с целью исключить потенциальные риски их негативного влияния на окружающую среду. В инвестпрограмме ФГУПа определены 30 площадок в 18 регионах России — в том числе, Томской области — и 7 федеральных округах для исследования возможности размещения объектов окончательной изоляции РАО.

Фото: Серафима Кузина

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