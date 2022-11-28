В томском горсаду появилась скамейка в виде радиоприемника

28 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 25 ноября, состоялось открытие необычной скамейки в виде радиоприемника, которая находится напротив входа в Городской сад со стороны ул. Герцена. Как сообщает Анна Штаничева, главный редактор «Радио Сибирь», появление нового арт-объекта стало финальным мероприятием по случаю празднования 30-летия радиостанции.

«У нас было много идей, как отметить эту юбилейную дату, и среди всех возможных вариантов, помимо концертов, эфирных мероприятий, мы хотели сделать что-то для города... „Радио Сибирь“ — это достояние Томска, это первое радио музыкального формата. Появилось оно 1992 году, и, конечно, люди постарше знают по именам всех ведущих, однозначно они ассоциируют город с нашей радиостанцией», — рассказала главный редактор «Радио Сибирь» Анна Штаничева.

Главный редактор «Радио Сибирь» Анна Штаничева Фото: Серафима Кузина

По ее словам, чтобы объект лаконично вписался в пространство горсада, авторы использовали скромные цвета в ретро-стиле. За счет такого дизайнерского решения получившаяся скамейка в виде радиоприемника выглядит очень реалистично и атмосферно. У нее даже есть светящаяся шкала настроек с указанием частоты 106,4 и большая антенна.

Отмечается, что скамейка, созданная при поддержке томских меценатов, является одним из арт-объектов новогоднего оформления горсада. Свой зимний сезон он открыл уже в прошедшие выходные.

Фото: Серафима Кузина

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